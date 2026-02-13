LFP ESS 생산 2배 확대 계획 5조3000억원 투자, 북미 거점

LG에너지솔루션의 캐나다 생산법인 ‘넥스트스타 에너지’가 본격 양산 3개월 만에 누적 100만 셀 생산을 돌파했다.

넥스트스타 에너지는 12일(현지시간) 온타리오주 윈저 공장에서 백만 번째 배터리 셀을 생산했다고 밝혔다. 지난해 11월 본격적인 셀 생산에 돌입한 이후 빠르게 생산 속도를 끌어올리며 가동 3개월 만에 100만 셀 생산이라는 이정표를 세웠다.

브렛 힐록 넥스트스타 에너지 최고운영책임자(COO)는 “생산량 증대 성공은 임직원들의 철저한 실행력과 기술적 전문성, 흔들림 없는 헌신이 만들어낸 결과”라며 “지속적으로 기준을 높이며 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.

LG에너지솔루션이 보유한 글로벌 생산시설 운영 경험과 조기 수율 안정화 역량이 조기 생산 궤도 진입을 이끌었다는 게 회사 측의 설명이다.

현재 넥스트스타 에너지는 LFP(리튬인산철) 기반 에너지저장장치(ESS)용 파우치 롱셀을 생산하고 있다. 고도화된 공정 설계와 첨단 자동화 시스템, 체계적인 품질 검증 체계를 바탕으로 안정적인 양산 체제를 구축했다. 올해는 생산량을 두 배 이상 확대한다는 계획이다.

이 공장은 캐나다 최초이자 유일한 대규모 배터리 제조 시설로, 총 50억캐나다달러(5조3000억원)가 투입됐다. 현재 1300명 이상을 고용하고 있으며, 정부 지원 계약 당시 약속했던 2500명 고용 목표를 향해 인력을 지속 확대하고 있다.

넥스트스타 에너지는 연방정부와 온타리오주 정부로부터 대규모 지원을 약속받은 상징적 프로젝트이기도 하다. 연방정부는 최대 105억캐나다달러(11조원), 주정부는 최대 55억캐나다달러(6조원) 지원을 약속했다.

지난해 기준 연방정부는 최소 5억3000만캐나다달러(5600억원)를 이미 지급했다.

앞서 LG에너지솔루션은 지난 6일 스텔란티스와의 합작을 통해 설립한 넥스트스타 에너지 지분을 전량 인수해 100% 자회사로 전환한다고 발표했다. 당초 전기차(EV) 배터리 시장을 겨냥해 건설된 공장이지만, 지난해 전기차 시장 침체에 대응해 ESS 중심으로 사업 방향을 조정했다.

다만 EV 배터리와 ESS를 동시에 생산할 수 있는 유연한 제조 구조를 유지해 향후 스텔란티스에 배터리를 계속 공급할 예정이다. 정경수 기자