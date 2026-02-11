[헤럴드경제 스포츠팀] 프리미엄 골프웨어 브랜드 어메이징크리(AMAZINGCRE)가 일본 도쿄의 하이엔드 패션 중심지인 ‘오모테산도 힐즈(Omotesando Hills)’ 스토어 오픈을 시작으로 일본 시장에 본격 진출한다.

어메이징크리는 그 간의 해외 진출 노하우와 한국에서의 폭발적인 성장을 발판으로 일본 시장 직진출을 결정했다. 이러한 전략의 첫 신호탄으로 오는 3월 13일, 도쿄의 하이엔드 패션 중심지인 ‘오모테산도 힐즈’에 첫 매장을 오픈하며 본격적인 열도 공략에 나선다.

어메이징크리의 일본 직진출 배경에는 기능적 혁신을 최우선으로 하는 탄탄한 브랜드 헤리티지가 자리 잡고 있다. 특히 스윙 동작의 핵심인 9개의 회전 축과 9구획의 바디 맵핑을 정밀하게 분석하고, 이를 인체 동작 공학으로 구현해 낸 브랜드 고유의 디자인 철학 ‘알렉시스_9’은 최상의 경기력을 제공한다.

스윙 시 가동 범위를 넓혀주는 ‘아코디오 밴드’와 최적의 통기성을 선사하는 ‘코핀 벤틸레이션’ 등 혁신적인 기능성을 갖춘 것은 물론, 독창적인 3D 스컬 로고 ‘알렉스’를 앞세운 스타일리시한 디자인으로 한국의 톱스타와 셀러브리티들이 즐겨 찾는 프리미엄 ‘워너비 브랜드’로서 시장 트렌드를 주도하고 있다.

어메이징크리는 이번 일본 직진출을 통해 브랜드 고유의 프리미엄 가치를 훼손하지 않고, 일본 고객들에게 최상의 브랜드 경험을 일관되게 제공한다는 계획이다. 오모테산도 힐즈 매장에서는 ▲최상위 퍼포먼스 라인 ‘AMG-MASTER’ ▲하이엔드 럭셔리 라인 ‘GHOST’ ▲필드와 도심을 넘나드는 ‘URBAN EDITION’ ▲편안한 애슬레저 무드의 ‘ESSENTIAL’ 등 4가지 핵심 라인업을 모두 선보일 예정이다.