25일 오후 8시 유튜브 생중계…1타 교수진 총출동 이론 정립 시기 ‘2월 골든타임’ 학습 로드맵 제시 커피머신·상품권 등 참여자 대상 경품 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에듀윌이 2026년 공인중개사 시험 대비를 위한 합격 전략 설명회를 온라인 생중계로 개최한다.

에듀윌(대표 양형남)은 오는 25일 오후 8시 자사 공인중개사 유튜브 채널을 통해 ‘2026년 제37회 공인중개사 합격 전략 설명회’를 진행한다고 11일 밝혔다. 이번 설명회는 초시생과 예비 수험생을 대상으로 마련됐다.

설명회는 총 3부로 구성된다. 1부에서는 2025년 시험 경향을 분석하고 이를 토대로 한 2026년 대비 핵심 전략을 제시한다. 2부에서는 부동산학개론 이영방, 민법 및 민사특별법 심정욱, 부동산공법 오시훈 교수 등 과목별 대표 강사진이 출연해 주요 과목 학습 방향과 고득점 전략을 공개한다. 3부에서는 교수진과 실시간으로 소통하는 라이브 질의응답을 통해 수험생 궁금증을 해소할 예정이다.

참여자 혜택도 제공된다. 사전 알림 신청자 전원에게 주요 암기 포인트를 정리한 ‘한장끝장 브로마이드’ PDF가 제공되며, 설명회 당일 상담 신청자에게는 필수 용어집 PDF가 추가로 지급된다.

또한 생방송 중 상담 또는 채팅에 참여한 수험생을 대상으로 추첨을 통해 커피머신, 상품권, 블루투스 스피커, 치킨·피자 세트 등 다양한 경품을 증정할 계획이다.

에듀윌 관계자는 “2월은 문제 풀이에 앞서 이론의 기틀을 다져야 합격 가능성을 높일 수 있는 중요한 시기”라며 “검증된 교수진이 제시하는 학습 가이드를 통해 2026년 시험 준비에 실질적인 도움을 제공하겠다”고 말했다.

설명회 사전 알림 신청과 상세 내용은 에듀윌 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.