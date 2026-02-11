[헤럴드경제=박혜림 기자] 삼성전자가 마침내 오는 25일(현지시간) 차세대 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26’ 시리즈를 공개한다. 한층 고도화된 인공지능(AI) 기능을 앞세워 글로벌 스마트폰 시장 1위 사수와 프리미엄 주도권 확보를 위한 총력전에 나선다는 구상이다.

삼성전자는 자사 뉴스룸을 통해 “미국 샌프란시스코에서 ‘갤럭시 언팩 2026’(Galaxy Unpacked February 2026)을 열고 새로운 갤럭시 S 시리즈를 선보인다”고 11일 밝혔다.

한국 시간으로는 오는 26일 오전 3시, 미국 현지시간으로는 25일 오전 10시 삼성닷컴과 삼성전자 뉴스룸, 삼성전자 유튜브 채널을 통해 온라인으로 생중계한다.

삼성전자는 갤럭시S26 시리즈가 “일상 생활을 더욱 편리하고 효율적으로 만들어 줄 삼성전자의 혁신”이라고 자신감을 내비쳤다.

업계에서는 이번 신제품이 단순한 하드웨어 성능 개선을 넘어 삼성전자의 기술력을 총결집한 제품이 될 것으로 내다보고 있다. 특히 언팩 초대장 이미지에 여러 개의 ‘갤럭시 AI’ 아이콘이 담긴 점을 토대로, 사용자의 의도를 먼저 파악해 행동하는 ‘에이전틱(Agentic) AI’ 기능이 핵심 경쟁력이 될 가능성이 높다.

삼성전자는 AI 기능을 강화한 갤럭시S26 시리즈를 앞세워 프리미엄 시장 주도권을 확실하게 다진다는 계획이다. 앞서 조성혁 삼성전자 MX사업부 전략마케팅실장(부사장)도 최근 열린 4분기 실적 컨퍼런스콜에서 “상반기 출시되는 S26 시리즈는 사용자 중심의 차세대 AI 경험과 2세대 커스텀 애플리케이션프로세서(AP), 새로운 카메라 센서 등 강력한 퍼포먼스를 갖춰 이를 기반으로 판매를 확대하겠다”고 공언했다.