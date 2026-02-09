“산불 급격히 느는 3월 전 특단 대책 필요” 공직자에 “‘절차대로 한다’ 말고 적극적으로 해야”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 강훈식 대통령 비서실장은 9일 일본군 위안부 피해자와 강제동원 역사를 전면적으로 부정하는 특정 서적이 전국 공공도서관에 비치된 것과 관련해 “역사적 진실을 부정하고 피해자의 존엄을 훼손하는 내용이 국민 세금으로 구매된 공공 도서로 유통되는 것은 결코 가볍게 볼 수 없는 사안”이라고 꼬집었다.

전은수 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑에서 “강 실장이 비서실장 주재 수석보좌관회의에서 최근 산불 대응 상황과 공공도서관 도서 선정 제도 개선 필요성 등에 대해 점검을 지시했다”면서 이같이 전했다.

강 실장은 이어 “헌법이 보장하는 표현의 자유, 출판의 자유는 존중되어야 하지만, 명백한 허위사실 유포까지 보호되는 것은 아니”라며 “공공도서관이 역사 왜곡의 통로로 악용되지 않도록 제도적 보완이 필요하다”고 강조했다.

전 부대변인은 “이에 (강 실장은) 관계 부처에 공공도서관 도서 선정 및 비치 기준, 가이드라인 등 관련 제도를 전반적으로 재점검하고 필요한 개선 방안을 마련할 것을 지시했다”고 했다.

이날 강 실장은 산불 대비책도 주문했다. 그는 “지난 주말 경주에서 발생한 산불이 건조한 대기와 강풍 속에 빠르게 확산되어 두 차례 국가소방동원령이 발령되는 등 긴박한 상황이 이어졌으나, 관계기관의 신속한 대응과 주민 대피 조치로 인명 피해를 막을 수 있었다”고 했다.

전 부대변인은 “올해 들어 지난주까지 전국에서 발생한 산불은 총 85건으로, 이는 역대 최악의 산불이 발생했던 지난해 같은 기간보다 66% 증가한 수치”라며 “강 비서실장은 산불 위험이 본격적으로 증가하는 3월을 앞두고 특단의 예방 대책 마련이 필요하다고 강조했다”고 말했다.

강 실장은 또한 행정안전부, 산림청, 소방청에 산불 취약지역에 대한 2월 중 일제 점검과 함께 실효성 있는 화재 예방 대책을 수립해 보고할 것을 지시했다고 한다.

아울러 강 실장은 노후 전기시설로 인한 화재 발생 우려가 큰 만큼, 기후에너지환경부와 한국전력공사, 한국전기안전공사 등 관계기관에도 전기시설 안전점검과 필요한 보완조치를 신속히 시행할 것을 당부했다.

끝으로 강 실장은 오늘 대통령님께서 작은 일부터 확실하게 성과를 내고 매듭을 지으라고 지시했다”며 “작은 틈을 제때 메우지 못하고 넘기면 그 틈이 점점 커져 결국 감당하기 어려워진다는 점을 늘 유념해야 한다”고 말했다고 한다.

이어 공직자들을 향해 “어떤 사안을 추진할 때 ‘절차대로 하고 있다’는 수준의 소극적 대응에 머물지 말고, 엄중하면서도 단호하고 적극적인 자세로 임해달라”고 말했다.

그러면서 강 실장은 “이재명 정부가 출범 9개월 차에 접어든 만큼, 우리가 스스로도 모르게 타협하고 있는 부분은 없는지 되돌아봐야 할 시점”이라며 “각자의 자리에서 다시 한 번 마음을 다잡고 책임 있게 최선을 다해 달라”고 요청했다.