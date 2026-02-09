[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 오는 9월에 개막될 2026여수세계섬박람회에 25개국, 3개 국제기구 참가가 확정됐다.

전남도와 여수시, (재)2026여수세계섬박람회조직위원회는 9일 여수 소노캄호텔에서 2026 여수세계섬박람회 도민 보고회를 열고 박람회 준비 현황과 향후 추진 방향을 도민과 공유했다.

도민보고회는 2026여수세계섬박람회조직위원회 공동위원장인 김영록 전남도지사·정기명 여수시장과 박수관 민간위원장, 중앙부처, 유관기관·단체, 시군, 도교육청, 섬 전문가, 도민 등 500여 명이 참석했다.

김영록 지사는 “2026 여수세계섬박람회는 단순한 지역 행사를 넘어 섬의 가치를 국가 전략으로 끌어올리고 세계와 공유하는 중요한 전환점이 될 것”이라고 강조했다.

현재 박람회 행사장인 돌산읍 우두리 현장의 공정률 50% 수준으로 계획대로 추진되고 있으며, 오는 6월까지 조성 완료 예정이다.

주제관(랜드마크)을 포함한 8개 전시관의 내부 콘텐츠는 7월까지 설치를 마친 뒤 한 달간의 시범운영을 거쳐 박람회 기간 본격 운영된다.

여수섬박람회 조직위는 세계 30개 국가 참가를 목표로 하고 있으며, 오는 9월부터 11월까지 2개월 간 주행사장인 돌산도를 중심으로 열린다.