KLS-3021 전립선암 항종양 효과 국제 입증 표준 치료제 대비 우수한 종양 억제 능력 확인 단 1회 투여로 장기 억제 및 전신 면역 유도

[헤럴드경제=최은지 기자] 코오롱생명과학이 개발 중인 차세대 항암 유전자 치료제 후보물질 ‘KLS-3021’이 전립선암 치료제로서의 잠재력을 국제적으로 인정받았다.

9일 코오롱생명과학에 따르면 KLS-3021의 전립선암 전임상 연구 결과가 암 전문 국제학술지인 ‘프론티어 인 온콜로지(Frontiers in Oncology)’에 최종 채택됐다. 해당 학술지는 암 연구 전반에 걸쳐 핵심적인 과학적 근거를 제시하는 권위 있는 매체다.

연구 결과에 따르면, KLS-3021은 전립선암 동물모델에서 단 1회 투여만으로 종양 크기의 유의미한 감소를 유도했다. 특히 표준 치료제인 ‘도세탁셀’과 비교했을 때 월등한 종양 억제 효과를 나타냈으며, 시험 기간 체중 감소 없이 양호한 내약성을 보였다.

주목할 점은 국소 침윤성 모델에서 원발 병변뿐 아니라 림프절 전이 부위의 종양 소실까지 확인됐다는 점이다. 이는 향후 임상에서 원격 전이 병변에도 효과를 기대할 수 있는 중요한 근거로 평가된다.

KLS-3021은 암세포 선택성을 높인 재조합 백시니아 바이러스에 치료 유전자를 탑재한 차세대 유전자 치료제다. 바이러스의 직접적인 살상 능력에 면역세포 활성화를 통한 암 제어 능력을 더해 항암 효과를 대폭 끌어올린 것이 특징이다.

김선진 코오롱생명과학 대표는 “이번 논문 채택 성과는 KLS-3021의 혁신성과 글로벌 경쟁력이 객관적으로 입증된 중요한 지표”라며 “향후 다양한 고형암으로 적응증을 확대해 차세대 항암바이러스 파이프라인으로서 연구개발을 적극 강화해 나갈 계획”이라고 밝혔다.