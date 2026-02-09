[헤럴드경제=고승희 기자] 블랙핑크 지수의 솔로곡 ‘얼스퀘이크’의 뮤직비디오가 1억뷰를 달성했다.

9일 소속사 블리수(BLISSOO)에 따르면 지난해 2월 발매한 지수의 솔로 미니앨범 ‘아모르타주(AMORTAGE)’ 타이틀곡 ‘얼스퀘이크(earthquake)’의 뮤직비디오는 지난 7일 기준 유튜브 조회수 1억 뷰를 돌파했다.

‘얼스퀘이크’는 사랑을 시작하는 설렘과 상대를 향한 강렬한 감정을 표현한 곡이다.

발매 직후 미국 빌보드 차트에서 ‘월드 디지털 송 세일즈’ 1위, ‘빌보드 글로벌 200’ 47위, ‘빌보드 글로벌 200 Excl. US’ 22위, 중국 텐센트뮤직 통합 K-팝 차트 1위, QQ뮤직 베스트셀러 디지털앨범 연간 차트 1위, 아이튠즈 45개 지역 톱 앨범 차트 1위 등을 기록했다.

지수가 직접 출연한 뮤직비디오는 한 편의 예술 영화 같은 영상미와 화려한 퍼포먼스 연출로 호평을 얻었다. 특별출연한 배우 차승원과 지수의 색다른 연기 합도 글로벌 팬들의 시선을 사로잡았다.

지수는 지난해 10월 공개한 싱글 ‘아이즈 클로즈드(EYES CLOSED)’ 뮤직비디오 또한 최근 유튜브 조회수 9000만 뷰를 돌파하며 순항 중이다. 영국 보이밴드 원디렉션 출신의 팝 스타 제인(ZAYN)이 피처링으로 참여한 ‘EYES CLOSED’는 앞서 미국 빌보드의 메인 싱글 차트인 ‘핫 100’ 76위를 기록했고, 전 세계 74개국의 유튜브 뮤직 월드와이드 트렌딩 1위에 올랐다.

지수가 주연을 맡은 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’은 오는 3월 6일 공개 예정이다.