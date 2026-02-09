LX글라스 ‘엘릭스 뉴트럴’ 적용…자외선·태양열 차단 성능 강화 싱글로이 대비 단열·에너지 효율 개선…주거 안전성까지 확보 디자인 넘어 기능 가치 확대…프리미엄 창호 경쟁력 제고

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한샘이 발코니창 유리 사양을 고급화하며 에너지 효율 중심의 창호 경쟁력 강화에 나섰다.

종합 홈 인테리어 전문기업 한샘은 자사 ‘밀란’ 발코니창에 LX글라스의 고성능 더블로이 유리 ‘엘릭스(ELIX) 뉴트럴’을 기본 적용했다고 9일 밝혔다.

엘릭스는 밝은 채광과 쾌적한 단열 환경을 동시에 구현하는 더블로이 유리 제품으로, 정밀 코팅 기술을 통해 내구성과 품질 안정성을 높인 것이 특징이다. 더블로이 유리는 은(銀) 코팅막을 두 겹 적용해 기존 싱글로이 대비 자외선 차단, 태양열 차단, 단열 성능을 한층 강화한 고기능 유리다.

한샘은 밀란 발코니창에 은은하고 균형 잡힌 색감의 엘릭스 뉴트럴을 적용해 실내 채광을 유지하면서도 자외선 유입을 줄여 가구와 바닥재 변색을 방지하고 피부 보호 효과까지 기대할 수 있도록 했다. 또한 태양열 차단과 단열 성능 개선을 통해 여름철 냉방비와 겨울철 난방비 절감에 기여하는 에너지 효율 솔루션을 제공한다는 설명이다.

한샘 관계자는 “이번 업그레이드는 디자인 요소뿐 아니라 에너지 효율이라는 기능적 가치를 중시하는 고객 수요를 반영한 결과”라며 “앞으로도 글로벌 수준의 기술력을 갖춘 파트너사와 협력을 확대해 주거 공간의 가치를 높이는 창호 라인업을 지속 선보이겠다”고 말했다.