중점학교 44개교엔 맞춤형 교육자료·연구원 방문 컨설팅 제공

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울시교육청은 학교 운영 전반에 걸쳐 탄소 중립 정책을 이어가고자 ‘2026 모든 학교에서 탄소중립 실천’ 계획을 추진한다고 8일 밝혔다.

서울 소재 초·중·고·특수학교가 참여하는 이번 계획은 학교가 탄소중립 실천 수준을 점검하고 계획을 수립한 뒤 실천 결과를 다시 점검하는 ‘진단–계획–실천–환류’ 방식으로 운영된다. 각 학교는 서울시교육청이 올해 도입한 ‘학교 탄소중립 실천 자가 진단 도구’를 이용해 에너지 사용 등 탄소중립 실천 현황을 살핀다.

그 결과를 바탕으로 학생과 교직원이 논의를 거쳐 ‘우리 학교 실천 과제’를 선정하고 실천에 옮기게 하겠다는 계획이다. 서울시교육청은 자가 진단 도구와 함께 실천 안내서를 모든 학교에 제공한다.

‘서울형 탄소중립 실천 중점 학교’도 44곳 선정해 실제 에너지 사용 자료를 활용한 맞춤형 교육자료, 전담 연구원 방문 컨설팅 등을 지원한다. 중점학교는 서울시교육청 교육시설관리본부 ‘사물인터넷(IoT) 기반 냉난방기 관리’와 연계해 운영된다.

교내 냉난방기 사용 현황을 실시간으로 확인함으로써 최대·대기전력을 관리하고 불필요한 냉난방기 사용을 최소화하는 등 효율적으로 에너지를 절약할 예정이다.

서울시교육청은 학교의 자발적인 참여와 실천 확산을 위해 학년말 학교 탄소중립 실천 사례를 공모한다. 우수 실천 학교에는 포상이 주어진다.

정근식 서울시 교육감은 “학교의 탄소중립 실천이 행사나 캠페인에 그치지 않고 학교 운영과 교육과정 전반에 자연스럽게 스며든 지속 가능한 실천으로 정착되기를 기대한다”고 전했다.