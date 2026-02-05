김용대 전 사령관 ‘평양 무인기’ 투입 작전 실행 인물 직권남용, 허위공문서 작성, 허위 명령·보고 등 혐의

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부는 김용대 전 드론작전사령관(소장) 등 12·3 비상계엄 관여 의혹을 받는 장성 4명에 대해 5일 군 징계위원회를 열었다.

김 전 사령관과 이승오 전 합동참모 작전본부장(중장), 정진팔 전 합참 차장(중장), 원천희 전 국방정보본부장(중장) 등이다.

김 전 사령관은 윤석열 전 대통령, 김용현 전 국방부 장관의 지시에 따라 2024년 10월 무렵 ‘평양 무인기’ 투입 작전을 실행한 인물로, 직권남용과 허위공문서 작성, 허위 명령·보고 등 혐의로 기소됐다.

이 중장은 당시 우리 군의 군사작전 기획과 통제를 총괄하는 합참 작전본부장으로서 평양 무인기 작전에 관여한 것으로 알려졌다.

정 전 차장은 계엄 선포 직후 계엄부사령관으로 임명돼 박안수 전 계엄사령관을 보좌했고, 원천희 전 국방정보본부장은 계엄 선포 전날 김 전 장관과 계엄을 논의했다는 의혹을 받는다.