적 MDL 근접활동 대응방안 전술 토의 실시 유·무인 복합체계, AI 첨단 감시장비 활용해야

[헤럴드경제=전현건 기자] 진영승 합동참모의장은 5일 지상작전사령부를 방문해 군사대비태세를 점검했다.

이 자리에서 주요 지휘관들과 적 군사분계선(MDL) 근접활동 대응방안과 미래 경계작전 개념 등 주요 현안에 대한 전술토의를 실시했다.

진 의장은 “북한의 ‘적대적 두국가론’에 따라 해빙기 이후 적의 MDL 근접활동 재개와 MDL 침범 등 도발 가능성이 점증될 것”을 이라며 “접적지역에서 확고한 군사대비태세를 갖추고 적이 MDL을 침범하거나 도발한다면 원칙과 기준에 입각해 단호하게 대응하라”고 지시했다.

이어 “우리 군이 전작권 전환 이후 전구 작전수행능력 구비에 보다 집중할 수 있도록 병력 중심의 경계작전 개념에서 탈피해 유·무인 복합체계 (드론, 다족보행로봇 등)와 인공지능(AI) 기반 첨단 감시장비를 활용한 미래 경계작전체계로 조속히 전환해야 한다”고 강조했다.

진 의장은 “경계작전 패러다임 변혁을 위해 지혜와 역량을 모아달라”고 덧붙였다.