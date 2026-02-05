중기대출 잔액 261.9조, 점유율 24.4% 대출 확대에 은행기준 총자산 500조 돌파

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행은 지난해 말 연결 기준 당기순이익이 2조7189억원으로 2024년보다 2.4% 증가했다고 5일 밝혔다.

이는 역대 최대 실적이다. 은행 별도 기준으로는 작년 한 해 2조3858억원의 당기순이익을 거뒀다.

기업은행은 “유망 혁신기업에 대한 투자와 환율 안정에 따른 비이자이익 개선으로 안정적인 이익을 달성했다”며 “중소기업 대출을 적극 확대하면서도 조달 비용을 감축해 이자이익을 방어했다”고 설명했다.

중소기업 대출 잔액은 지난해 말 대비 14조7000억원 늘어난 261조9000억원을 기록했다. 시장점유율은 24.4%다. 총 대출 잔액도 15조원 증가하며 은행기준 총자산(신탁 포함)이 500조원을 돌파했다.

주요 경영지표를 보면 고정이하여신비율이 2024년 말보다 0.06%포인트 감소한 1.28%를 기록했다. 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 이후 선제적으로 쌓았던 추가충당금의 영향으로 대손비용률은 지난해 말보다 0.01%포인트 감소한 0.47%를 기록했다.

자기자본이익률(ROE)과 총자산이익률(ROA)은 각각 7.71%, 0.56%, 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 14.81%로 잠정 집계됐다.

기업은행 관계자는 “IBK형생산적금융 30-300 프로젝트를 추진해 첨단·혁신산업, 창업·벤처기업, 지방 소재 중소기업 등 생산적 분야에 대한 자금 지원을 확대할 계획”이라고 강조했다.