과학장학생 등 靑 초청 ‘미래 과학자와의 대화’ “국방의 의무로 공백…억울한 측면 있을 수도”

[헤럴드경제=윤호·서영상 기자] 이재명 대통령은 5일 과학기술 인재 육성과 관련해 국가연구자 제도 도입과 대체복무 확대를 검토하겠다고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 ‘미래 과학자와의 대화’에서 “과학기술은 그 나라의 국가역량 그 자체”라며 이 같은 구상을 제시했다.

먼저 정부가 과학기술인 양성을 위해 우수 이공계 대학생·대학원생에게 대통령 명의로 장학금을 지급하는 것과 관련 “국가장학금제도는 우리 김대중(DJ) 대통령이 처음 만들었다고 한다”면서 “앞으로는 장학제도뿐 아니라 국가연구자제도까지 도입해 평생을 과학기술 연구에 종사하며 자랑스럽고 명예롭게 살 수 있도록 하는 길을 열어보려 한다”고 말했다.

이어 “역사적으로 봐도 과학기술을 존중하는 체제는 흥했고, 천시하는 시대는 망했다. 앞으로도 이 점은 변함이 없을 것”이라며 “대한민국도 특별한 자원이 없는 나라였지만 오로지 과학기술에 투자한 결과 오늘날 세계에서 인정받는 나라가 됐다”고 강조했다.

아울러 “남성 청년들이 똑같은 조건에서 국방의 의무 이행으로 상당 기간 공백이 발생할 수밖에 없는 상황이라 여러 갈등 요소가 되기도 하고 억울하게 생각되는 측면도 있을 것 같다”며 과학기술 인재의 병역 문제를 언급했다.

이 대통령은 복무 중에도 연구 경험을 쌓을 기회가 있었으면 좋겠다는 한 참석자의 의견에 “과학기술 분야 대체복무 분야가 꽤 있긴 하지만 확대하자는 것 아니냐”면서 “검토하는 중”이라고 말했다.

이날 행사는 과학 유튜버 ‘궤도’의 진행 아래 대통령과학장학생으로 선정된 대학생·대학원생 205명과 올림피아드에서 수상한 중·고교생 35명 등이 참석한 가운데 열렸다.