5일, 도-시·군 예산 분담 및 추가 규모 등 논의 4050세대 폭발적 반응…사흘만에 10만명 몰려

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 도민들의 뜨거운 관심을 확인한 ‘경남 도민연금’의 추가 가입 규모를 확정하기 위해 시·군 부단체장들과 머리를 맞댔다. 도는 5일 도정회의실에서 ‘제1회 부시장·부군수 회의’를 열고 도민연금 추가 모집 방안을 집중 논의했다.

도민연금은 지난해 1월 도입 계획 발표 이후 1년여의 준비 과정을 거쳐 지난달 19일 첫 가입자 모집을 시작했다. 모집 시작 사흘 만에 올해 목표 인원인 1만명의 10배가 넘는 10만4000명이 몰리며 접수가 조기 마감되는 등 반응은 폭발적이었다.

이처럼 도민들이 도민연금에 열광하는 이유는 4050 세대의 깊은 노후 불안을 정확히 파고들었기 때문으로 분석된다. 이른바 ‘샌드위치 세대’로 불리는 이들은 부모 봉양과 자녀 뒷바라지에 치여 정작 본인의 노후를 준비할 여력이 없었고, 특히 은퇴 후 국민연금을 받기 전까지 발생하는 ‘소득 공백기’는 이들에게 큰 걱정거리로 다가왔다.

경남도는 이러한 ‘틈새’를 공략했다. 개인형 퇴직연금 성격을 띠면서도 개인이 내는 부담금의 4분의 1(25%)을 지방정부가 지원해 민간 상품보다 압도적인 수익률을 기대할 수 있게 설계됐다. 도 관계자는 “경남도와 시·군이 협력한 파격적인 지원이 도민들에게 실질적인 노후 대안으로 인식된 결과”라고 설명했다.

이날 회의에서 경남도와 18개 시·군은 추가 모집에 따른 예산 부담과 운영 방식을 집중 협의했다. 이미 지난해 11월 사업 추진을 위한 협약을 마친 상태인 만큼 행정적 갈등보다는 시·군별 예산 확보 상황과 모집 규모를 조율하는데 주력했다.

김명주 경남도 경제부지사는 “도민들의 수요가 확인된 만큼 시·군과 긴밀히 협력해 조속히 추가 모집 규모를 확정하겠다”고 강조했다.

도는 이날 회의 결과를 바탕으로 추가 모집 규모와 시기를 확정해 공고할 계획이다.