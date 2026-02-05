카페형 휴식 공간까지

[헤럴드경제=손인규 기자] 마포구(구청장 박강수)가 어르신을 위한 노인여가복지시설 ‘할카페’를 개소하며 어르신이 일상에서 편안히 머물며 여가와 건강을 함께 챙길 수 있는 새로운 공간을 선보였다고 밝혔다.

이번에 문을 연 ‘할카페’는 약 83㎡ 규모로 정식 명칭은 ‘노고산파크골프경로당’이다. 스크린 파크골프 시설을 도입해 기존 경로당과 차별화된 여가 공간을 갖춘 것이 특징이다. 내부에는 스크린 파크골프를 즐길 수 있는 체육시설존을 비롯해 차를 마시며 쉴 수 있는 카페형 공간과 바둑·장기·휴식 소파 등을 갖춘 여가 공간이 함께 마련돼 어르신의 다양한 일상 활동을 지원한다.

특히 날씨나 외부 환경과 관계없이 실내에서 가볍게 운동을 즐길 수 있는 스크린 파크골프 시설은 어르신의 건강 증진과 사회적 교류를 동시에 도울 수 있을 것으로 기대된다.

이날 개소식에는 박강수 마포구청장을 비롯해 지역 어르신 등 70여 명 등이 참석한 가운데 현판 제막식과 시설 라운딩이 진행됐다.

박강수 마포구청장은 “할카페는 스크린 파크골프를 비롯해 휴식과 소통이 자연스럽게 어우러지는 마포구의 새로운 어르신 여가 공간”이라며, “할카페 1호점을 시작으로 어르신의 일상이 더 건강하고 즐거워질 수 있도록 다양한 기회와 공간을 넓혀가겠다”고 말했다.