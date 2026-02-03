아동보육과 이진주·복지정책과 유신원·남한산성면 이인혜·산림과 한경아 아동보육과 박채은· 초월읍 김근우·도시개발과 오주석·도시개발과 이현성

[헤럴드경제=박준환 기자]광주시가 지난 2일 2025년 민원 처리 실적 점수제 우수 공무원과 우수 부서를 선정해 시상했다.

민원 처리 실적 점수제는 처리 기간이 5일 이상인 유기한 민원사무를 대상으로 민원 처리 기간 단축률과 단축 건수를 합산한 점수를 기준으로 우수 공무원을 선정해 포상하는 제도다. 시는 매년 1회 우수 부서와 우수 공무원을 선정해 포상하고 있다.

올해 우수 부서에는 산림과, 도시개발과, 토지관리과가 선정됐다.

우수 공무원으로는 아동보육과 이진주 주무관(단순 민원 최우수), 복지정책과 유신원 주무관(복합민원 최우수), 남한산성면 이인혜 주무관(단순 민원 우수), 산림과 한경아 주무관(복합민원 우수), 아동보육과 박채은 주무관(단순 민원 장려), 초월읍 김근우 주무관(단순 민원 장려), 도시개발과 오주석 주무관(복합민원 장려), 도시개발과 이현성 주무관(복합민원 장려) 이렇게 총 8명이 선정됐다.

방세환 시장은 “지속적인 친절 서비스와 신속·공정한 민원 처리를 통해 시민 만족도를 높일 수 있도록 최선을 다해 달라”고 말했다.

한편, 시는 민원 처리 실적 점수제 운영을 통해 민원 담당 직원들의 노고를 격려하고 민원 처리 기간 단축을 유도함으로써 신속한 민원 행정 서비스 제공과 행정 신뢰도 향상을 도모하고 있다.