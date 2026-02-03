LX하우시스 ‘트렌드십 세미나’ 개최 세가지 디자인 테마로 방향성 제시

LX하우시스가 새해 인테리어 디자인 키워드로 ‘숨(Breathe·사진)’을 제시했다.

LX하우시스는 지난달 30일 건설사·설계사 등 B2B 고객과 인테리어 업계 관계자들이 참석한 가운데 ‘2026 트렌드십세미나’를 열고 올해의 디자인 컨셉과 방향성을 제안했다고 3일 전했다.

LX하우시스가 제안한 올해 디자인 키워드 ‘숨’은 AI시대를 맞아 디자이너와 기술이 협력해 새로운 공간을 제안하는 방식에서 출발했다. 인공지능(AI) 대중화에 따른 산업 재편 등 급변하는 사회·기술 환경 속에서 자신만의 리듬으로 변화를 수용하며 일상의 균형을 회복하려는 흐름을 담았으며, 가빠진 호흡을 조절하듯 삶의 속도를 스스로 조절한다는 시대적 감각을 한국적 정서의 공간 언어로 풀어냈다.

‘숨’은 ▷의식적으로 만들어낸 쉼과 여백의 태도를 담은 ‘멈춤(PAUSE)’ ▷ 시간과 경계를 초월한 유연한 사고의 방식을 담은 ‘흐름(FLOW)’ ▷ 각자의 고유한 템포가 사회적 차원으로 확장되는 감정의 파동을 담은 ‘울림(ECHO)’ 등 3가지 디자인 테마로 구성된다.

LX하우시스는 이번 세미나를 통해 3가지 테마가 적용된 주거, 리테일, 커뮤니티 등 다양한 트렌디 공간을 공개해 호평을 받았다. ‘멈춤’은 여백의 미와 재료의 질감을 강조한 공간이다. ‘흐름’은 상황에 따라 자유롭게 변화하는 하이브리드, ‘울림’은 유기적 곡선 디자인으로 개인의 경험이 집단적 공감으로 이어지는 사회적 공간으로 구현된다.

각 공간별로 깊은 입체감으로 인기를 얻고 있는 ‘디아망’ 벽지를 비롯해 고급스러운 석재패턴을 구현한 ‘에디톤 스톤’ 바닥재, 천연 대리석의 느낌을 그대로 살린 이스톤 ‘비아테라’ 등 LX하우시스의 주요 제품이 적용돼 큰 관심을 받았다.

LX하우시스 관계자는 “디자인 트렌드 세미나를 업계 최초 개최한 이래 25년간 축적된 디자인 역량과 AI기술을 결합해 고객에게 진정한 쉼을 선사하는 공간을 제안할 것“이라며, ”앞으로도 글로벌 인테리어 트렌드를 선도하는 브랜드로 거듭나겠다“고 말했다.

강문규 기자