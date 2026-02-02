달러 약세 기대 약해지며 금·은값 폭락 증권사 “귀금속 투자매력 요인은 여전” 개인과 중앙은행 금 매입 수요도 지속

신임 연방준비제도(Fed) 의장 후보 지명으로 달러 약세 기대가 빠르게 되돌려지면서 금과 은 가격이 폭락했다. 최근 급등했던 은은 하루 사이 약 30% 급락했다. 3배 레버리지 상품이라면 순식간에 가치 청산에 직면했을 정도다.

최근 투자 열풍이 몰아친 금은이 급락하면서 이제 관심은 향후 전망에 쏠린다. 투자 시장은 이번 충격이 단기 발작에 그칠 가능성을 조심스레 점치고 있다. 연준의 완화 기조는 앞으로도 계속될 가능성이 크고, 세계 각국 중앙은행의 금 매입도 이어지면서 재차 상승 랠리가 나타날 수 있다는 이유에서다.

2일 금융투자업계에 따르면 30일(현지시간) 금 현물은 전장 대비 9.5% 급락한 온스당 4883.62달러에 거래됐다.

전날 사상 처음으로 온스당 5500달러선을 돌파하며 5594.82달러로 고점을 높인 지 하루 만의 폭락이다. 선물 가격은 더 내려가 같은 날 뉴욕상품거래소에서 4월 인도분 금 선물 종가는 전장보다 11.4% 급락한 온스당 4745.10달러를 기록했다.

국제 은 가격은 30%에 가까운 직격탄을 맞았다. 은 현물 가격은 이날 전장 대비 27.7% 급락한 83.99달러에 거래되며 온스당 100달러선 아래로 떨어졌다. 은 가격이 이 정도로 떨어진 것은 ‘헌트 형제 사건’이라 불리는 1980년 3월 27일 이후 약 46년 만 처음이다. 당시 은 가격 폭등을 막고자 당국이 개입했고 하루 만에 은 가격은 반토막 났다.

현물 가격이 이렇게 급격하게 떨어지면 레버리지 상품은 사실상 회복이 힘들다. 레버리지 상품은 종가 기준 하루 단위 수익률을 배수로 추종하기 때문이다. 은의 종가 기준 수익률을 3배로 추종하는 상품에 투자했고, 현물 가격이 30% 떨어졌다면 3배 상품의 수익률은 -90%가량 기록하게 된다. 이를 다시 회복하려면 약 900% 수익률이 필요하다. 은 3배 롱 레버리지셰어즈 상장지수상품(ETC)이나 은 선물 3배 레버리지 위즈덤트리 ETC가 대표적이다.

이번 폭락은 워시 의장 후보 지명이 이유였다. 달러 약세 기대가 줄면서 달러화 가치가 반등, 최근 달러의 대체 안전자산으로 각광받던 금은 등 귀금속은 급락하게 됐다.

시장은 워시 의장의 행보를 주목하면서도 이번 귀금속 시장 발작이 단기 충격에 그칠 것이라 예상한다. 금과 은 상승 동력의 본질은 훼손되지 않았다는 이유에서다.

황병진 NH투자증권 연구원은 “케빈 워시 의장 취임 이후에도 유효한 연준 통화정책 ‘완화’ 기조 아래 골드바·코인·상장지수펀드(ETF) 등 투자 수요와 미 연방정부 부채 증가세를 경계하는 중앙은행들의 외환보유고 다변화 흐름은 금 가격 강세를 견인할 전망”이라고 설명했다.

이어 “(이번) 급락은 단기 금 가격 상승 속도 조절일 뿐 하락세 전환이 아니라는 판단”이라며 “올해 금 투자 ‘비중 확대’ 의견과 가격 예상 범위(4350~6000달러)를 유지한다”고 덧붙였다.

최진영 대신증권 연구원도 “반등은 유효하다”며 “지금까지 금과 은을 매입한 주체는 중국과 인도, 러시아 등이고, 이들 국가 중앙은행은 미 연준의 독립성보다는 미 연방정부에 대한 불신 때문에, 개인들은 달러화를 비롯한 모든 법정화폐에 대한 불신 때문에 금과 은을 매입하고 있다”고 강조했다.

귀금속 시장의 동력이 일부 비철금속으로 이동할 수 있다는 의견도 나왔다. 최진영 연구원은 “귀금속에 대한 저가 매수의 기회는 맞지만 비철금속 섹터에 더 많은 관심이 요구되는 시점”이라며 “원자재는 이론상 유동성이 본격 팽창될 때 ‘귀금속 →비철금속 → 에너지 → 농산물’ 순으로 주도 섹터가 바뀐다”고 밝혔다.

그러면서 “이제 지난해 4월부터 반등하기 시작한 비철금속이 바통을 넘겨받을 차례”라며 “후행 자산인 원자재에 성장이라는 기대감(투기 수요)을 불러일으키는 원자재 슈퍼 사이클이 시작된 것”이라고 전망했다. 홍태화 기자