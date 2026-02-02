상호협력·공동 발전 위한 업무협약 체결 쿠폰 발급 연계 저소득층에 최대 5억 기부

[헤럴드경제=김은희 기자] IBK기업은행은 지난달 30일 GS리테일과 상호협력 및 공동 발전을 위한 업무협약을 체결했다고 2일 밝혔다.

양사는 ▷플랫폼 홍보 ▷사회 공헌 기부활동 ▷상호 협력 사업발굴 등을 추진하기로 했다.

기업은행은 이번 협약을 기념해 이날부터 4월 30일까지 GS리테일 애플리케이션(앱) ‘우리동네GS’를 통해 연 최고 8.0% 금리를 적용받을 수 있는 ‘IBK 디데이(D-day)적금’ 우대 쿠폰을 선착순 5만명에게 제공한다. 양사는 적금 쿠폰을 발급한 고객 1만명당 최대 1억원씩 최대 5억원을 저소득층 아동·청소년에게 기부한다.

기업은행은 ‘아이원 뱅크(i-ONE Bank) 개인’ 앱의 암호화폐 결제 방식 도입을 검토하고 있으며 향후 GS리테일의 ‘GS ALL 멤버십’ 앱과 포인트 적립 등 서비스 연계를 추진할 예정이다.

기업은행 관계자는 “앞으로도 다양한 산업군과 협력해 실질적인 혜택을 늘리고 포용 금융 확대를 위해 노력하겠다”고 전했다.