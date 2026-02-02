오는 28일까지, 8개 계열사 참여 팀코리아 응원으로 동계올림픽 붐업

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹은 오는 28일까지 8개 계열사와 함께 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에 출전하는 국가대표 선수단의 선전을 기원하는 ‘팀우리(Team Woori) 응원 이벤트’를 연다고 2일 밝혔다. 우리금융은 대한체육회 공식 후원사다.

먼저 우리금융의 유니버설 뱅킹 애플리케이션인 ‘우리WON뱅킹’에서 ▷대한민국 금메달 종목 맞추기 ▷금메달 개수 맞추기 ▷미래 국가대표 유망주 응원하기 등에 참여하면 즉석 경품 응모권인 ‘메달’을 획득할 수 있다.

고객은 획득한 메달 수만큼 경품 추첨에 응모할 수 있다. 추첨을 통해 ▷순금 1돈 ▷우리금융 포인트 꿀머니 1만원 ▷CU편의점 5000원권 ▷메가커피 아메리카노 쿠폰 등을 제공할 예정이다.

이벤트 기간 중 우리 WON뱅킹에 신규 가입하는 고객에게는 1만원 상당의 삼성월렛포인트 또는 네이버페이포인트를 추가로 제공한다.

계열사별로는 우리은행이 12개월 만기로 월 최대 30만원을 자유적립식으로 납입하는 ‘우리 팀 코리아’ 적금을 선보인다. 국가대표 선수단의 성적에 따라 최고 연 7.5%의 금리를 제공한다.

동양생명보험과 ABL생명보험은 각각 ‘(무)우리WON하는보장보험’과 ‘우리(무)WON더담은암보험’ 가입·상담 고객에게 네이버페이포인트를 최대 3만원까지 제공한다.

우리카드는 직전 6개월간 카드 사용 실적이 없는 고객이 ‘카드의 정석 에브리 마일 스카이패스’를 이용할 경우 최대 58만5000원을 청구 할인해 준다. 우리투자증권은 신규 고객이 주식계좌를 개설하면 KRX 금 현물 상장지수펀드(ETF) 1주를, 1만원 이상 국내주식 거래 시 코스닥150 ETF 1주를 증정한다.

우리금융저축은행은 환경보호 서약 시 5% 금리를 제공하는 ‘우리E음 정기적금_ESG’에 우대금리 1.5%포인트를 더해 최대 연 6.5%의 혜택을 준다. 우리자산운용은 공식 인스타그램에 국가대표와 자사 대표 펀드를 응원하는 댓글을 남기면 추첨을 통해 네이버페이 포인트 1만원을 증정한다.

우리금융 관계자는 “앞으로도 차별화된 종합금융서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.