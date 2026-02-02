간편모드 도입·금융사기 예방 강화 대신증권, MTS 사용자 편의성 제고

[헤럴드경제=홍태화 기자] 대신증권은 모바일트레이딩시스템(MTS) 사이보스(CYBOS)와 크레온(CREON)의 뱅킹 서비스에 ‘간편모드’를 새롭게 신설하고 주요 기능을 개선했다고 2일 밝혔다.

이번 개편은 사용자 편의성과 금융 안전성을 동시에 강화하는 데 초점을 맞췄다. 이용자는 입출금, 이체, 거래내역 조회 등 주요 서비스를 직접 설정해 개인 맞춤형 화면으로 구성할 수 있다.

입출금 내역 검색 기능도 강화됐다. 거래주체, 금액, 메모 등 다양한 조건을 활용한 세부 검색이 가능해졌다. 대신증권은 거래가 잦은 투자자나 법인 고객의 활용도가 높을 것으로 기대했다.

또 새로운 계좌번호 입력 시 해당 금융기관을 자동으로 안내하는 기능을 추가했고, 최근 증가하고 있는 금융 범죄에 대응하기 위해 금융사기 예방 서비스도 강화했다. 의심스러운 거래가 감지될 경우 소비자에게 경보를 제공하며, 금융 피해 발생 시 즉시 신고할 수 있는 전용 탭을 신설했다.

지창성 대신증권 IT솔루션부장은 “고객의 실제 이용 행태를 반영해 편의성과 안전성을 동시에 강화했다”며 “앞으로도 디지털 금융 환경에서 고객 중심의 서비스 개선을 지속해 나아가겠다”고 말했다.