[헤럴드경제=고승희 기자] 블랙핑크 로제, 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’, 한미 합작 걸그룹 캣츠아이까지…. K-팝 장르에서 총 10개 후보가 나온 미국 그래미 어워즈가 막을 올렸다.

1일(현지시간) 제68회 그래미 어워즈가 미국 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 열리는 가운데 K-팝 최초의 그래미 본상 탄생에 K-팝 업계의 관심이 커지고 있다.

그간 K-팝 장르에선 방탄소년단이 제63∼65회 시상식에서 3년 연속 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 등의 후보에 올랐으나, 4대 제너널 필즈(General Fields, 본상) 후보에 오른 것은 이번이 처음이다.

현재 진행 중인 사전 시상식에서 ‘골든’은 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문 트로피를 들어올렸다. 이 부문은 노래를 만든 송라이터에게 주는 상이다. ‘골든’ 곡 작업에 참여한 이재(EJAE), 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등은 K-팝 작곡가 최초로 그래미 그라모폰을 들어올리게 됐다.

이번 시상식의 가장 큰 관심은 본상 수상 여부다. K-팝 장르에선 블랙핑크 로제와 팝스타 브루노 마스가 함께 부른 ‘아파트’(APT.)가 ‘제너럴 필즈’인 ‘송 오브 더 이어’(올해의 노래)와 ‘레코드 오브 더 이어’(올해의 레코드)를 포함해 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’까지 총 3개 부문 후보에 올랐다.

김도헌 대중음악평론가는 “로제와 브루노 마스가 부른 ‘아파트’가 가진 상징성이 그래미 투표인단의 마음을 움직이지 않을까 싶다”고 예측했다. 뉴욕타임스 팟캐스트에서 현지 음악 평론가들은 이번 그래미 후보에 관해 분석, 로제와 브루노 마스의 ‘아파트’에 대해 “가장 세련된 협업 모델”이라고 평가했다. 그러면서 브루노 마스라는 ‘그래미가 사랑하는 아티스트’이자 세계적인 팝스타와 대등한 에너지를 주고 받아, 서구 팝 시장이 선호하는 문법을 공략했다는 점에 주목했다.

로제의 ‘아파트’와 함께 ‘골든’, 캣츠아이의 ‘가브리엘라’(Gabriela)도 후보에 오른 베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스 부문은 현재 진행 중인 사전 시상식에서 이미 영화 ‘위키드’ OST ‘디파잉 그래비티’(Defying Gravity)를 부른 신시아 에리보와 아리아나 그란데에게 돌아갔다.

‘골든’ 역시 ‘송 오브 더 이어’에 후보로 이름을 올린 상황이다. 수상이 불발된 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’, 수상한 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’는 물론 ‘골든’의 리믹스 버전인 ‘골든 데이비드 게타 리믹스’가 ‘베스트 리믹스드 레코딩’, ‘케이팝 데몬 헌터스’ OST가 ‘베스트 컴필레이션 사운드트랙 포 비주얼 미디어’ 후보에도 자리하고 있다.

하이브와 유니버설뮤직 산하 한미 합작 걸그룹 캣츠아이는 ‘베스트 뉴 아티스트’(신인상)와 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 등 2개 부문 후보에 올랐다. 신인상에선 캣츠아이와 올리비아 딘, 솜버, 알렉스 워런 등이 경쟁한다. 뮤지컬 ‘어쩌면 해피엔딩’은 ‘베스트 뮤지컬 시어터 앨범’ 후보다.

시상식의 가장 큰 볼거리인 퍼포먼스 무대에서도 로제와 캣츠아이의 무대가 기다리고 있다.

그래미 어워즈는 가수, 프로듀서, 녹음 엔지니어, 평론가 등 음악 전문가 단체인 레코딩 아카데미가 1959년부터 매년 열고 있다. 상업적 성과보다 음악성에 무게를 두는 데다 수상 예측이 어려운 것은 물론 수상 역시 까다로워 후보 입성만으로도 엄청난 영예로 받아들여지고 있다.

앞서 한국인으로는 소프라노 조수미(1993년)와 음반 엔지니어인 황병준 사운드미러코리아 대표(2012·2016년)가 수상했다.