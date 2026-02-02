[헤럴드경제=고승희 기자] 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든’이 제68회 그래미 어워즈에서 트로피를 들어올렸다.

‘골든’은 1일(현지시간) 오후 미국 로스앤젤레스에서 열린 그래미 어워즈 사전 행사(Premiere Ceremony)에서 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’(Best Song Written For Visual Media) 부문 수상작으로 선정됐다.

그래미 어워즈 ‘베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어’ 부문은 노래를 만든 송라이터에게 주는 상이다.

‘골든’은 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 인기와 함께 K-팝 장르 사상 최초로 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 1위와 영국 오피셜 싱글 차트 ‘톱 100’ 1위에 올랐다.

이번 수상으로 ‘골든’의 곡 작업에 참여한 이재(EJAE), 테디, 24, 아이디오(이유한·곽중규·남희동) 등은 그래미 수상자로 이름을 올리게 됐다.

지금까지 그래미 어워즈에선 음악 엔지니어인 황병준과 한국계 미국인 영인이 상을 받았으나, K-팝 작곡가와 음악 프로듀서가 그래미 어워즈를 수상한 것은 이번이 처음이다.

24는 “아쉽게 이 자리에 함께하지는 못했지만 저희와 이 모든 과정에 함께한, 저의 가장 (큰) 스승님이자 가장 친한 친구인 ‘파이어니어 오브 K팝’(K팝의 개척자) 테디형께 이 영광을 바친다”고 소감을 밝혔다.

‘골든’과 함께 블랙핑크 로제의 ‘아파트’(APT.)와 캣츠아이의 ‘가브리엘라’(Gabriela)가 후보로 올라 관심을 모았던 ‘베스트 팝 듀오/그룹 퍼포먼스’ 부문은 영화 ‘위키드’ OST ‘디파잉 그래비티’(Defying Gravity)를 부른 신시아 에리보와 아리아나 그란데가 가져갔다.