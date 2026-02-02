[헤럴드경제=장연주 기자] 대낮에 대단지 아파트에서 초등학생이 불청객에게 위협과 추행을 당하는 사건이 발생해 충격을 주고 있다.

1일 JTBC ‘사건반장’에 따르면, 지난 29일 오후 3시께 경기 안양시 소재 아파트에서 모르는 여성이 초등생 아동의 집에 무단 침입하는 사건이 일어났다.

다행히 돌봄교사가 출근하면서 여성의 추가 범행을 저지할 수 있었다. 아동의 부모는 보안 체계의 허점을 지적하며 분통을 터뜨렸다.

워킹맘인 제보자 A씨는 “학원 수업이 끝나는 시간에 맞춰 아들에게 여러차례 전화를 걸었는데 받지 않았다”며 “걱정이 돼 거실과 방에 설치해 둔 홈캠을 확인했다가 처음 보는 여성이 아들과 대화중인 모습을 발견했다”고 회상했다.

A씨는 깜짝 놀라 아들에게 다시 전화를 걸었다. 이번에는 전화 연결이 됐다. 이에 A씨가 여성에 대해 캐묻자 아들은 모른다고 답변했다.

아들은 “놀이터에서 혼자 놀고 있는데 갑자기 아줌마가 ‘어떤 연예인을 좋아하냐’고 물어봤다”며 “무서워서 무시하고 바로 집으로 오는데 계속 따라왔고, 가라고 하는데도 집까지 들어왔다”고 설명했다.

A씨는 경찰에 신고한 뒤 아파트 관리실에도 도움을 요청했다. 또 홈캠 기능을 이용해 “당장 나가라, 누군데 우리 집에 있냐”라고 소리쳤다.

하지만 여성은 오히려 아들을 끌어안고 침대에 눕혔다. 작고 어린 아들은 여성의 힘을 당해내지 못했다.

때마침 돌봄교사가 출근했고, 즉시 아동을 여성에게서 분리했다.

돌봄교사는 여성이 “나는 그냥 사람”, “여긴 내 집이다”, “그 애는 내 아들이다” 등 횡설수설하는 모습을 보였다고 주장했다. 심지어 돌봄교사 앞에서 바지를 내리는 행동까지 저지른 것으로 드러났다.

결국 현장에 출동한 경찰이 여성을 돌려보내면서 사건은 일단락됐다.

하지만 A씨는 해당 사건 이후 수사 진척 상황에 대한 전달을 받지 못했다.

A씨는 “여성이 최소한 어디에 거주하는 누구인지 알아야 대처를 할 수 있을 텐데 답답하다”며 “아파트 커뮤니티에서 본 적이 있다는 입주민 증언만 있을 뿐”이라고 토로했다.