[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 지난달 29일부터 30일까지 1박 2일간 부산 해운대 웨스틴 조선 부산에서 ‘2025학년도 직업교육혁신을 위한 일학습병행과정 워크숍’을 개최했다.

이번 워크숍은 일학습병행과정의 성과를 공유하고 차년도 운영 방향과 협력체계 강화를 모색하기 위해 마련됐다.

행사에는 영남이공대와 일학습병행과정 협약을 맺은 고등학교와 기업, 교육청 관계자, 대학 교무위원 및 관련 학과 교원 등 총 120여 명이 참석해 산학연계 기반 직업교육의 발전 방향에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

특히 고교–대학–기업–교육청이 한자리에 모여 실질적인 협력 방안을 공유했다는 점에서 의미를 더했다.

이날 워크숍에서 취업지원처 성금길 처장은 ‘2026년 청년-기업 취업매칭 운영계획’을 발표했으며 영남이공대의 취업매칭이 일학습병행과정과 연계된 현장형 인재 파이프라인으로 자리 잡았다고 강조했다.

성금길 처장은 “현장 채용 수요를 기반으로 한 사전역량 강화-채용 연계가 실제 취업 성과로 이어졌다”며 “고용노동부와 한국고용정보원이 주관하는 2025년 대학일자리플러스센터 사업 연차성과평가에서 최고 등급인 ‘우수’ 평가를 받으며 경쟁력을 인정받았다”라고 말했다.

일학습병행지원센터 김창환 센터장은 ‘2025년 영남이공대 일학습병행과정 운영 성과 및 차년도 운영 방안’을 주제로 발표를 진행했다.

발표에서는 참여 학과 확대, 학생 만족도 제고 기업 맞춤형 교육과정 운영 성과 등이 공유됐으며 2026학년도에는 산업 수요를 반영한 교육과정 고도화와 기업 연계 채용 확대를 추진할 계획이 소개됐다.

영남이공대 이재용 총장은 “일학습병행과정은 취업을 넘어 청년의 삶과 지역 산업의 미래를 연결하는 플랫폼“이라며 ”영남이공대는 앞으로도 현장이 신뢰하는 직업교육, 성과로 증명하는 일학습병행과정을 통해 대한민국 직업교육 혁신을 선도해 나가겠다”고 말했다.