[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 일본 디지털콘텐츠협회(DCAJ)와 디지털 콘텐츠 신산업 분야 국제 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

전날 열린 협약식에는 양금희 경북도 경제부지사와 노리코 나미코시 DCAJ 전무이사를 비롯한 기관 관계자 10여명이 참석했다.

따라서 두 기관은 디지털 콘텐츠 및 가상융합 산업 분야 정보 교류, 전문가 등 인적 네트워크 확대 등에 긴밀히 협력하기로 했다.

특히 2026 경북 국제 인공지능(AI) 메타버스 영상제의 성공적인 개최를 위해 일본 우수 작품 추천, 콘퍼런스 연사 파견, 기업 간 협력 사업 발굴 등에 뜻을 모았다.

2026 경북 국제 AI 메타버스 영상제(GAMFF)는 오는 9월 3일부터 4일간 구미, 포항, 경산 일원에서 열리며 AI·XR(확장현실) ·VFX(특수효과) 등 첨단기술이 집약된 국내외 우수 영상콘텐츠를 선보일 예정이다.

협약 파트너인 DCAJ는 게임·애니메이션·XR 등 일본 디지털 콘텐츠 산업을 견인하고 있는 핵심 비영리 기관이다.

양금희 경북도 경제부지사는“이번 협약은 경북의 가상융합 산업과 GAMFF를 국제 무대로 널리 알리고 일본 대표 디지털 콘텐츠 기관과의 실질적인 협력을 확대하는 전환점이 될 것”이라며“앞으로도 긴밀한 협력을 통해 한·일 가상융합 콘텐츠 산업이 함께 성장하고 글로벌 시장에서 새로운 기회를 창출해 나가길 희망한다”고 밝혔다.