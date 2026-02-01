[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]경북 울릉군이 최근 울릉고 전산교육실에서 울릉군민 30명을 대상으로 생성형 AI 기초 및 활용 교육을 실시했다고 1일 밝혔다.

이번 교육은 지역인재양성 및 혁신기술개발(RISE) 사업의 일환으로 마련됐으며 한동대 나대영 교수가 강사로 참여해 교육을 진행했다.

‘스마트한 울릉 라이프: AI 활용법부터 홍보 웹사이트 만들기’를 주제로 열린 이번 교육은 생성형 AI의 기초 이해부터 실생활 및 지역 홍보에 활용할 수 있는 웹페이지 제작까지 실습 중심으로 구성됐다.

세부 교육 내용은 ▲생성형 AI 사용법 기초 ▲생성형 AI 활용법 ▲생성형 AI 기반 웹페이지 제작으로, 참가자들은 별도의 코딩 지식 없이 AI 도구를 활용해 직접 웹페이지를 만들어보는 시간을 가졌다.

특히 디지털 환경 변화에 대한 이해를 돕는 디지털 리터러시 교육과 함께 지역 홍보 및 개인 활용이 가능한 실용적인 교육이 진행돼 참가자들의 높은 만족도를 이끌어 냈다.

울릉군 관계자는“이번 교육은 군민들이 AI 기술을 일상과 지역 홍보에 실질적으로 활용할 수 있도록 기획됐다”며 “앞으로도 RISE 사업을 통해 울릉군의 디지털 역량 강화를 위한 다양한 교육 프로그램을 지속적으로 운영하겠다”고 말했다.