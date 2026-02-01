이재태도의원, 나주시장 출마…출판기념회 성황 ‘성공한 출향 관료 vs 30년 현장 일꾼’ 대결 눈길

[헤럴드경제(나주)=김경민기자] 이재태 전남도의원이 지난 31일 나주에서 열린 출판기념회를 통해 차기 나주시장 선거 출마를 공식화했다. 이날 행사장에는 주최 측 추산 6000여 명의 지지자가 집결해 조직력을 과시하며, 현 윤병태 시장과의 양강 구도 재편을 예고했다.

특히 이번 출판회를 계기로 ‘관료와 현장 일꾼’이라는 구도로 선거판을 이끌어 가겠다는 이후보의 강한의지가 담겨 있다는 후문이다.​ 지역 정가 일각에서는 이날 운집한 인파를 ‘정치적 팬덤’의 결집으로 해석하는 기류다.

당초 예상을 상회하는 인원이 몰린 만큼, 향후 더불어민주당 경선 과정에서 실질적인 당원 장악력을 가늠할 지표로 작용할 것이라는 전망이 제기된다.

이 의원은 저서 ‘이재태의 오직 시민만 봄’을 통해 ‘30년 토박이론’을 전면에 내세웠다.

나주를 ‘부모의 삶터이자 본인의 인생’으로 규정하며 지역 정서에 호소하는 전략이다. 이는 중앙 부처 관료 출신인 윤 시장과의 차별화를 꾀하려는 의도로 풀이된다. 현장 밀착형 서사를 통해 ‘외부 영입 인사’ 프레임과 대립각을 세우겠다는 포석이다.

특히 이재태 의원의 정치적 주군으로 알려진 신정훈 국회의원은 축사를 통해 “이 의원에게 마음의 빚이 있다”는 취지의 발언을 통해 인간적 신뢰를 우회적으로 피력했다. 이는 당내 역학 구도에서 이 의원의 입지가 공고함을 시사하는 대목으로 풀이된다.

이번 나주시장 경선은 ‘행정 전문가(윤병태)’ 대 ‘현장 정치인(이재태)’의 대결 양상으로 굳어지는 분위기다. 관료 출신의 행정 안정성과 도의원 출신의 현장 밀착형 리더십이 충돌하며 유권자의 선택지를 가를 것으로 관측된다.

나주시의정동우회 고위관계자는 “이번 선거전은 누구도 예측할수 없는 혼전 양상으로 치닿고 있다” 며 “당내 예비 경선이라는 특수상황이 일반 민심과 차이가 있을수 있다”고 말했다.