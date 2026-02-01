[헤럴드경제=박혜림 기자] 공사비와 땅값 상승으로 분양가가 치솟고 있음에도 서울 아파트 청약 문턱은 역대 최고 수준으로 높아졌다. 특히 시세보다 저렴한 강남권 ‘로또 아파트’를 중심으로 고득점 통장이 몰리면서 평균 청약 가점이 2020년 이후 최고치를 기록했다.

1일 한국부동산원 청약 통계에 따르면 지난해 분양된 서울 아파트 평균 청약 가점이 65.81점으로 집계됐다.

이는 관련 통계가 공개된 2020년 이래 가장 높은 수치다.

서울 아파트 평균 가점은 2020년 59.97점, 2021년 62.99점을 기록한 뒤 부동산 경기가 침체됐던 2022년 47.69점까지 떨어졌으나, 2023년(56.17점)과 2024년(59.68점)을 거쳐 다시 가파르게 상승했다.

고득점 통장은 주로 분양가 상한제가 적용되는 강남 3구에 집중됐다. 지난해 8월 분양한 송파구 ‘잠실 르엘’ 전용 74.5㎡에는 84점 만점 통장이 등장했으며, 10월 서초구 ‘래미안 트리니원’ 전용 84.9㎡에는 82점짜리 통장이 접수됐다. 두 단지의 평균 청약 가점은 74점대에 달하며, 주택형별 최저 가점 역시 70~77점 사이에서 형성됐다. 청약 가점 70점 중반대는 무주택 기간 15년 이상(32점), 청약 통장 가입 기간 15년 이상(17점)을 채워 최고점을 받고도 부양가족이 4~5명은 되어야 도달할 수 있는 점수다.

이처럼 높은 가점이 연달아 나오면서 시장 일각에서는 부양가족 수를 허위로 늘리는 등 가점을 높이기 위한 ‘꼼수’가 동원되는 것 아니냐는 의혹이 제기되고 있다.

실제로 지난해 서울 아파트 당첨자의 절반 이상인 50.97%는 30대 이하였다. 이는 40대(31.03%)나 50대(14.15%)보다 월등히 높은 수치다. 부양가족이 상대적으로 적은 젊은 층이 높은 가점을 기록하며 당첨권을 거머쥐는 현상에 업계 안팎에서는 실질적인 단속 기능을 강화해야 한다는 목소리가 높아지고 있다.

현재의 청약 시스템상 부양가족이 없는 젊은 층이나 이미 자녀를 출가시킨 장년층은 가점제 당첨이 사실상 불가능한 구조라는 지적도 나온다.