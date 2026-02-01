크리에이트립 “케데헌 영향, K-다이브” 치킨·간장게장, 여전히 방한객 최고 인기 대만·일본 방한객 뷰티,미국인 헤어케어 한복체험·고궁관람 문화콘텐츠 상품 3위

[헤럴드경제=함영훈 기자]지난해 1894만명의 외국인 관광객의 한국 여행은 단순 방한을 넘어, 한국인의 삶 속으로 깊이 빠져드는 ‘K-다이브(K-Dive)’ 양상을 뚜렷하게 보였다는 분석이 나왔다.

1일 국내 인바운드 관광 플랫폼 크리에이트립의 데이터분석형 ‘2025 인바운드 관광 트렌드’에 따르면,

외국인 관광객들의 여행 패턴이 한국인의 일상을 따라하는 ‘데일리케이션(Dailycation)’에서 두피 관리·피부과 시술 등 자기관리에 집중하는 ‘케어케이션(Karecation)’까지 확장됐다.

한국인의 일상 생활은 물론, 한방 치료·건강검진 등 K-웰니스 기반의 경험을 폭넓게 누린 것으로 나타났다.

지난해 이 여행사의 상품 판매 데이터중 자기관리형 관광을 위한 뷰티 및 의료 상품군이 지난해 전체 거래액의 약 51%를 차지했다. 이어 헤어케어, 한복 및 고궁 관람 등 문화 콘텐츠가 뒤따랐다.

시력교정·피부시술·헤어케어 중심의 ‘케어케이션’ 관광이 인기를 끈 데 이어, 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(이하 케데헌)’ 흥행을 계기로 세신·한식 등 한국의 일상 경험형 상품 예약이 증가했다.

국적별로도 뚜렷한 소비 차이가 나타난 가운데, 대만·일본 등 아시아권 관광객은 뷰티·메디컬 상품에, 미국 관광객은 프리미엄 헤어케어 상품에, 홍콩 관광객은 미식에 집중적으로 소비하는 양상을 보였다.

이 여행사의 지난해 뷰티 및 의료 카테고리 거래액은 전년 대비 약 71% 성장세를 기록했다. 특히 피부 시술이 뷰티 및 의료 카테고리 중 약 36%로 가장 높은 거래 비중을 차지했다.

이어 시력 교정 상품(32%), 메이크업 상품(15%)순으로 거래 비중을 차지하며 외국인들의 한국 방문 목적이 삶의 질을 높이는 ‘자기 관리’로 확장되었음을 방증했다.

뷰티 분야에서도 전문가의 정교한 기술이 들어가는 프리미엄 서비스가 대세로 자리 잡았다. 헤어 카테고리는 2025년도 연간 전체 거래에서 약 19% 점유율을 기록했다. 커트와 염색 같은 기본 시술과 함께 헤드 스파와 같은 관리형 상품은 아시아 및 영미권 관광객 모두에게 필수 여행 코스로 자리잡으며 프리미엄 관리형 여행의 정석을 보여주었다는 평가를 받고 있다.

케데헌 공개 이후 작품 속 대중목욕탕 장면이 화제가 되며 ‘1인 세신샵’ 상품은 2025년 하반기 거래액이 상반기 대비 약 170% 증가해 신규 카테고리로 급부상했다. 기존 사우나·스파렉스 등 대중목욕탕 체험 상품도 상반기에 이어 하반기에도 꾸준한 수요를 이어갔다.

미식 카테고리에서 장어는 전년 대비 약 33배, 갈비는 약 14배 예약 건수가 폭증하며 기존 인기 한식 메뉴를 넘어 다양한 한식 메뉴로 관심이 확대되고 있다. 가장 많은 예약건수는 치킨(34%), 간장게장(24%), 디저트(13%) 순이었다.

대만, 일본, 미국, 홍콩, 싱가포르 순으로 집계된 거래액 상위 5개국 중, 대만 관광객은 의료관광이 전체 거래액의 약 49%를 차지하며, 안과 시력교정 상품에 대한 선호도가 압도적으로 높았다. 일본 관광객은 뷰티가 전체의 약 41%를 차지했으며, 메이크업과 퍼스널컬러 상품이 인기를 끌었다.

미국 관광객은 헤어가 전체 거래액의 약 53%를 차지하며 프리미엄 자기관리형 소비가 두드러졌고, 의료관광도 약 25%를 기록했다.

홍콩 관광객은 미식이 약 28%로 가장 높은 비중을 보였으며, 헤어와 사진관 등 다양한 카테고리에 고르게 소비하는 양상을 나타냈다.

싱가포르 관광객은 헤어가 약 51%, 의료관광이 약 25%를 차지하며 미국과 유사한 소비 패턴을 보였다.

수액 및 건강검진 거래액은 상반기 대비 하반기에 281% 증가했으며, 한의원은 약 89배 성장하며 새로운 인기 카테고리로 떠올랐다.

이러한 흐름에 따라 2026년에는 한방 치료, 건강검진 패키지 등 K-헬스케어 상품이 외국인 관광객의 새로운 방한 목적으로 부상하며, 웰니스 관광이 인바운드 시장의 핵심 성장 동력이 될 전망이다.

한편 2025년 크리에이트립의 연간 전체 거래액은 전년 대비 약 40% 성장했으며, 뷰티와 메디컬 카테고리가 전체 성장을 견인했다.

크리에이트립 임혜민 대표는 외국인 관광객들이 한국인처럼 살고, 관리하고, 즐길 수 있는 ‘한국인스러운’ 여행 경험을 제공하기 위해 관광 서비스를 고도화할 계획이라고 밝혔다.