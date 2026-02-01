[헤럴드경제=서영상 기자] 청와대는 1일 이재명 대통령의 온두라스 특사로 부승찬 더불어민주당 의원과 같은당 이훈기 의원을 파견한다고 밝혔다.

강유정 청와대 대변인은 이날 서면브리핑을 내고 “온두라스 새정부 출범을 계기로 양국간 우호 협력관계 증진을 위해 오는 3일부터 5일까지 온두라스에 부승찬 의원(한-온두라스 의원친선협회 부회장)과 이훈기 의원(한-온두라스 의원친선협회 이사)을 대통령 특사로 파견한다”고 했다.

이어 “특사단은 온두라스 신임 대통령을 예방해 이재명 정부의 국정철학과 대외정책을 설명하고, 온두라스 새정부와의 관계 발전에 대한 이 대통령의 메시지를 친서와 함께 전달할 계획”이라고 설명했다.

이어 “온두라스 의회 의장 등 주요 인사와 면담을 갖고, 한-온두라스 양국관계를 더욱 강화해 나가려는 우리 정부의 의지를 전달하는 한편, 양국 간 경제, 문화, 인적 교류 등 다양한 분야에서의 협력 확대 방안에 대해 심도 있는 의견을 교환할 예정”이라고 덧붙였다.