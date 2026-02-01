[헤럴드경제=박혜림 기자] 전문대학 취업률이 70%대를 유지하며 4년제 대학과의 격차를 10년 만에 최대치로 벌렸다. 취업 시장에서 실용 학문을 선호하는 현상이 뚜렷해지면서 전문대 정시 지원자 수도 크게 늘어나는 추세다.

1일 종로학원이 대학 공시자료를 분석한 결과, 지난해 전국 129개 전문대의 평균 취업률은 70.9%로 집계됐다.

이는 4년제 대학 평균 취업률(61.9%)보다 9.1%포인트 높은 수치다.

전문대 취업률은 2023년 71.5%, 2024년 71.1%에 이어 3년 연속 70%선을 상회하고 있다.

전문대와 4년제대 간 취업률 격차는 갈수록 커지는 추세다. 2016년 5.3%포인트였던 격차는 2023년 6.6%포인트, 2024년 8.0%포인트를 거쳐 지난해 9.1%포인트까지 확대됐다.

다만 서울권 전문대 취업률은 64.6%를 기록해 서울권 4년제대(65.1%)보다 소폭 낮았다.

전문대의 취업 강세는 입시 수요로도 이어지고 있다. 2026학년도 전문대 정시 지원자 수는 전년 대비 권역별로 고르게 증가했다. 인천권 3개 전문대 지원자가 37.5% 늘어 가장 높은 증가율을 보였고, 경기권(33.9%)과 서울권(25.0%)이 뒤를 이었다. 서울권 9개 전문대 평균 경쟁률은 15.67대 1로 전년(10.49대 1) 대비 크게 상승했다.

학과별로는 취업과 직접 연결되는 전공의 경쟁률이 높았다. 한양여대 항공과가 132대 1로 최고 경쟁률을 기록했으며, 삼육보건대 아동심리상담과(95대 1), 사회복지과(89대 1), 자유전공과(68대 1) 순으로 나타났다.

종로학원 측은 “취업률 격차가 역대 최대로 벌어지면서 학벌보다 실리를 중시하는 수험생들의 전문대 선호도가 높아진 것으로 보인다”며 “전문대의 실무 중심 교육과 취업 경쟁력이 입시 결과에 그대로 반영되고 있다”고 분석했다.