[헤럴드경제=박혜림 기자] 태국으로 고수익 취업을 떠났다가 보이스피싱 조직에 감금된 30대 남성이 어머니의 신고와 경찰의 기지 덕분에 한밤중 극적으로 구조됐다.

1일 경기 포천경찰서에 따르면 지난달 27일 오후 11시 30분께 “태국에 간 아들이 감금된 것 같다”는 내용의 112 신고가 접수됐다. 신고자 A씨의 아들은 태국 현지에서 “아버지가 위독하다”는 핑계를 대며 조직원들의 감시를 피해 어머니에게 구조를 요청한 것으로 확인됐다.

신고를 접수한 포천서 강력팀은 즉시 수사에 착수했다. 특히 강력팀장이 A씨의 이모부인 것처럼 신분을 속여 통화를 시도, A씨가 머물고 있는 방콕 시내 숙소 위치 등 핵심 단서를 확보했다.

경찰은 확보된 정보를 바탕으로 외교 경로를 통해 주태국 한국 영사와 현지 경찰에 긴급 공조를 요청했다. 이후 현지 경찰 등이 출동해 신고 접수 약 3시간 만인 다음 날 오전 2시께 A씨를 구출하는 데 성공했다. A씨는 건강에 별다른 이상 없이 당일 오후 귀국했다.

조사 결과 A씨는 텔레그램의 ‘태국 디자인 회사 고수익 채용’ 광고에 속아 지난달 26일 출국했으나, 도착 직후 모텔에 감금된 채 피싱 범죄 교육을 강요받은 것으로 드러났다.

포천경찰서는 구출 이후에도 현지 당국과의 공조를 이어가 해당 장소에 있던 한국인 5명, 중국인 1명, 태국인 1명 등 조직원 총 7명을 검거하도록 협조했다. 경찰은 귀국한 A씨를 상대로 정확한 사건 경위와 조직의 규모 등을 조사할 계획이다.

경찰 관계자는 “해외 고수익 취업을 미끼로 한 감금·강요 범죄가 끊이지 않고 있다”며 “출처가 불분명한 해외 채용 공고는 각별히 주의해야 한다”고 당부했다.