기본과정, 글로벌·딥테크 심화과정으로 개편, 경험 창업자 재도전 기회 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업진흥공단은 유망 청년 창업자를 체계적으로 육성하기 위해 지난 1월 30일부터 오는 2월 13일까지 ‘청년창업사관학교’ 16기 입교생을 모집한다고 1일 밝혔다.

청년창업사관학교는 우수한 창업 아이템과 혁신 기술을 보유한 청년 창업자를 선발해 창업공간, 교육, 멘토링, 사업화 자금 등 창업 전 과정에 필요한 프로그램을 패키지로 지원하는 중진공의 대표적인 창업 육성 사업이다. 창업 준비 단계부터 사업화, 글로벌 진출, 정책자금·수출·판로 등 정책사업 연계까지 창업의 전 주기를 지원하며 청년 기술창업 기업의 성장을 뒷받침하고 있다.

2011년 개교한 청년창업사관학교는 올해로 16년차를 맞았다. 현재까지 총 9319명의 청년 창업자를 배출했으며, 2025년에는 코스닥 상장 1개사와 코넥스 상장 1개사를 배출했다. 유니콘 기업 5개사(예비유니콘 2개사, 아기유니콘 3개사)를 지정하는 성과도 거뒀다. 특히 CES 2026에서는 최고혁신상 2개사, 혁신상 26개사가 수상하며 기술 경쟁력을 입증했다.

중진공은 올해부터 청년 창업기업의 초기 사업화 성공과 글로벌 진출, 스케일업을 지원하기 위해 기존 단일 기본과정을 개편해 기본과정과 딥테크·글로벌 심화과정으로 구분해 운영한다. 아울러 창업 실패 경험 이후 재도전에 나서는 ‘경험 창업자’를 선발하는 제도도 새롭게 도입할 예정이다.

2026년 청년창업사관학교 과정은 ▲초기 청년 창업자를 대상으로 창업 역량 강화, 비즈니스모델(BM) 수립, 투자유치 등을 지원하는 기본과정 ▲AI·바이오 등 딥테크 분야 스타트업을 위한 심층 기술 상업화 중심의 딥테크 심화과정 ▲해외 시장 진출을 목표로 하는 기업에 글로벌 진출 패키지를 제공하는 글로벌 심화과정으로 구성된다.

현재 청년창업사관학교는 전국 19개소에서 운영되고 있으며, 기본과정은 16개소, 글로벌·딥테크 심화과정은 서울·광주·경산 등 3개소에서 운영될 예정이다.

지원 대상은 대표자 연령 만 39세 이하이면서 창업 3년 이내 기업으로, 선발 규모는 기본과정 650명, 심화과정 300명(딥테크 200명, 글로벌 100명)이다. 업력 기준은 기본과정은 창업 3년 이하, 심화과정은 창업 7년 이하까지 지원할 수 있다.

최종 입교생으로 선정되면 총 사업비의 70% 이내에서 기본과정은 최대 1억 원, 심화과정은 최대 2억 원까지 창업 사업화 자금을 지원받을 수 있다. 이와 함께 사무공간, 시제품 제작 인프라, 창업 교육과 코칭, 판로 개척 등 초기 창업기업에 필요한 다양한 지원도 제공된다.

청년창업사관학교 입교를 희망하는 청년 창업자는 2월 13일 오후 4시까지 K-스타트업 포털을 통해 신청할 수 있으며, 사업 공고의 세부 내용은 K-스타트업 포털과 중소벤처기업부 누리집에서 확인할 수 있다.

강석진 중진공 이사장은 “청년 창업기업은 경제 혁신과 일자리 창출을 이끄는 핵심 주체”라며 “초격차·신산업 분야와 재도전 창업자를 적극 발굴해 우리 경제를 이끌 미래 주역으로 성장할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.