[헤럴드경제=김진 기자] 신세계백화점이 ‘하우스오브신세계 청담’에서 단독으로 마련한 명절 선물세트를 강남점에서도 선보인다고 30일 밝혔다.

30일부터 2월 5일까지 강남점 지하 1층 신세계 마켓의 팝업존에서 진행하는 팝업스토어에서는 503 르마켓의 스페셜 기프트 세트를 포함한 선물센트와 신상품을 만나볼 수 있다.

대표상품으로는 03엑스트라버진 올리브오일(500㎖), 발제부 IGP 발사믹(250㎖), 발제부 화이트 펄 (50g)으로 구성된 ‘503 르마켓 스페셜 기프트 세트(31만6000원)’, 뮤리 IGP 엑스트라버진 올리브오일(500㎖)와 발제부 화이트 발사믹(250㎖)로 구성된 ‘503 오일 발사믹 세트(17만9000원)’, 발제부 화이트 발사믹(250㎖)와 발제부 레드와인 비네거(250㎖)로 구성된 ‘발제부 화이트&레드 비네거 세트(9만5000원) 등이 있다.

신상품인 뮤리 논필터 노벨로 엑스트라버진 올리브 오일 500㎖ 제품도 13만9000원에 구매할 수 있다. 팝업 기간 세트는 15%, 단품은 20% 할인 혜택을 제공한다.