판매점 상담 플랫폼 연동으로 서비스 접근성 확대

어슈어런트코리아(대표 강신웅)는 한화손해보험, 몽키컴퍼니와 협력하여 ‘M케어플러스’라는 신규 휴대폰 케어 서비스를 오는 2026년 2월 2일 선보인다.

이번 신상품은 ‘몽키컨설팅’ 상담 플랫폼과의 직접 연동을 통해 기존 유통 방식과 차별화된 접근성을 확보한 것이 특징이다.

‘M케어플러스’는 휴대폰 교체, 배터리 교체, 파손 보장 등 꼭 필요한 기능만을 담은 ‘M케어플러스’는 고객의 실생활과 맞닿은 실용적인 서비스를 지향한다.

강신웅 어슈어런트코리아 대표는 “스마트폰 가격 상승과 사용 기간 장기화로 인해 소비자들은 불필요한 부가 혜택보다 실질적인 보장 중심의 상품을 선호하고 있다”며 “이러한 수요를 반영해 핵심 기능에 집중한 휴대폰 케어 서비스 제공하여 시장에서 차별화된 가치를 실현하겠다”고 밝혔다.

한편, 미국 어슈어런트(뉴욕증권거래소: AIZ)는 전 세계 21개국에서 가전제품, 모바일 기기, 자동차, 주택 등 주요 구매와 관련된 보호 및 케어 서비스를 제공하는 글로벌 기업이다. 국내에서는 어슈어런트코리아가 자동차, 가전 및 모바일 분야를 중심으로 사업을 운영하고 있다.