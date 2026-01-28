기술 개발 및 현장 실증 완료, 기술 확산 및 적용단계 지원 기대

[헤럴드경제(부산)=정민혜 기자] 부산항만공사(BPA)는 공사가 개발한 실시간 항만 크레인 ‘와이어로프 결함 진단 시스템’과 트램기반 ‘환적화물 전용 자동운송 셔틀시스템’이 해양수산부 ‘우수 물류신기술’로 지정되었다고 28일 밝혔다.

우수 물류신기술 지정 제도는 ‘물류정책기본법’ 제57조에 따라 국내 최초 개발되거나 기존 기술을 현저히 개선한 물류기술 및 시스템을 전문가의 심사를 거쳐 지정하는 제도로 지정되면 ▷우수 조달물품 지정 신청자격 부여 ▷공공기관 의무구매 제품 자격 부여 등 현장보급 촉진 및 신규시장 확대를 위한 다양한 혜택이 주어진다.

‘와이어로프 진단 시스템’은 부산항에서 운영 중인 항만 크레인 와이어로프의 결함을 자기장 변화 탐지 및 인공지능 기술을 이용해 실시간으로 탐지하여 장비의 운영 중단을 최소화하는 예지 보전 신기술로 ㈜엔키아와 부산항만공사가 공동으로 개발했다.

‘환적화물 셔틀시스템’은 부산항 내 터미널 간 발생하는 타부두 환적화물을 2대의 셔틀을 이용하여 컨테이너를 무인자동방식으로 이송하는 궤도형 전기구동 이송장비 기술로 부산항만공사와 ㈜시스콘로보틱스가 함께 공동 개발했다.

‘와이어로프 진단 시스템’은 부산항 신항 3, 7부두에서, ‘환적화물 셔틀시스템’은 舊 자성대부두 철송장에서 현장 실증을 마쳤다.

부산항만공사는 해당 기술들의 현장 보급 확대와 실증 과정에서 도출된 사항 등을 반영한 기술 고도화를 추진할 계획이며, 해외시장 진출 등 항만 물류 신기술이 해양항만산업 전반으로 확산될 수 있도록 지속적인 노력을 이어갈 계획이다.