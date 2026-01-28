교육 연결성 필요…유기적 분업체제 필요성 강조

[헤럴드경제=전새날 기자] 정근식 서울교육감이 교육감협의회, 한국대학교육협의회(대교협), 교육부, 국가교육위원회가 함께하는 4자 협의체 구성을 제안했다.

정근식 교육감은 28일 오전 서울시교육청에서 열린 신년 기자회견 이후 진행된 질의응답에서 “초중등 교육을 책임지는 교육감협의회와 대학 교육을 책임지는 대교협, 이를 뒷받침하는 교육부와 국가교육위원회가 모이는 4자 회의가 있어야 한다”고 주장했다.

정 교육감은 “지금까지 우리나라는 입시라는 벽 때문에 (초증등 교육과 대학 교육이) 전부 따로 놀았다”며 “교육이 긴밀히 연결될 수 있도록 교육감협의회와 대교협이 정기적으로 회의를 해야겠다는 생각”이라고 부연했다.

또 정 교육감은 “학교 현장에서 여러 정책을 시범적으로 도입하고 성과가 확인되면 전체 시도교육청으로 나아갈 수 있도록 충실히 교육부에 알릴 것”이라며 “유기적 분업 관계를 더 활성화하는 것이 우리나라 전체 교육을 위한 일”이라고 강조했다.

정 교육감은 교육 현장의 고질적인 문제에 대해 “초중고에서 혁신 교육의 가장 큰 걸림돌은 대학 입시와 서열화 구조, 학력에 따른 노동시장의 고용 관행”이라고 진단했다. 그러면서 “기본적으로 노동시장이 변해야 대학과 입시 체제가 변할 수 있다”고 설명했다.

마지막으로 “노동시장과 대학 입시에서의 문제, 초중고 교육 혁신이 서로 어울려 움직여야만 사회적 개혁으로 나갈 수 있다”며 “2026년에는 과도한 대학 서열화 타파를 비롯해 입시 제도 개선, 초등교육 재정비 등이 중요할 것”이라고 강조했다.