삼성서울병원-고려대안산병원 연구팀, 20~39세 성인 631만여명 대상 전국 코호트 분석 과체중 때부터 췌장암 발병 위험 39% 증가, BMI 30 이상 고도 비만이면 2배까지 높아져 홍정용 교수 “체중 관리가 췌장암 예방의 첫 걸음”

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 40대 이하 젊은 췌장암 환자의 주요 발병 원인 중 하나로 비만이 꼽혔다.

특히 정상 체중을 조금 벗어난 과체중일 때부터 췌장암 발병 위험이 증가하는 것으로 밝혀져 새해에는 적극적인 체중 관리가 필요해 보인다.

삼성서울병원 혈액종양내과 홍정용 교수, 고려대안산병원 가정의학과 박주현 교수 연구팀은 2009년에서 2012년 사이에 국가 건강 검진을 받은 20~39세 성인 631만 5,055명을 대상으로 한 전국 단위 코호트를 10년간 추적 관찰해 유럽암학회지(European Journal of Cancer, IF=7.1) 최근호에 발표했다.

췌장암은 치료가 어려운 대표적인 암으로, 미국에서는 암 관련 사망 원인 2위에 해당하는 암이다. 유럽에서도 췌장암은 향후 10년 내 3위에 오를 것이란 관측이 나오고 있다.

최근 50대 미만 젊은 췌장암 환자도 증가 추세란 보고도 나온다. 실제로 1990년대 이후 30년 만에 50대 미만 췌장암 환자가 전 세계적으로 46.9% 증가했다는 발표도 있었다.

연구팀은 “젊은 췌장암 환자들은 암이 상당히 진행된 상태에서 발견되는 경우가 많아 더 위험하다”면서 “경제 활동기에 암으로 인한 부담이 환자는 물론 가족과 사회 전체에 퍼져 대책이 필요하다”고 설명했다.

연구는 2020년 12월 31일까지 추적 관찰을 진행해 1,533건의 췌장암 발생 사례를 확인했다. 아시아인에 맞춘 체질량 지수(BMI)에 따라 연구 대상자를 저체중(<18.5kg/m²)과 정상 체중(18.5–22.9kg/m²), 과체중(23.0–24.9kg/m²), 1단계 비만(25.0–29.9kg/m²), 2단계 비만(≥30.0kg/m²)으로 나누어 BMI에 따른 췌장암 발병 위험을 비교한 결과 체질량지수(BMI)가 높아질수록 췌장암 위험이 계단식으로 상승하는 경향을 보였다,

췌장암 발생 상대 위험도를 구하면 정상 체중과 비교시 비만 전 단계인 과체중 그룹의 발병 위험은 38.9%나 높았다. 1단계 비만 그룹의 위험도 동일한 수준인 38.9%로 나타났다.

가장 위험한 군은 BMI 30 이상의 2단계 비만(고도 비만) 그룹으로, 정상 체중보다 발병 위험이 96%(약 2배) 높았다. 반면 저체중 그룹은 정상 체중과 비교해 유의미한 위험 증가가 나타나지 않았다고 연구팀은 전했다.

연령, 성별, 흡연, 음주, 신체 활동, 저소득 상태, 당뇨병, 고혈압, 이상지질혈증, 만성 신장 질환, 췌장염 등 췌장암 발병에 영향을 줄 요인을 모두 감안하여 분석한 것이어서 비만이 췌장암의 직접 원인임을 규명한 셈이다.

연구팀은 “과체중 단계에서부터 지방에서 비롯된 염증 물질에 만성적으로 노출되고, 인슐린 저항성을 높여 췌장 세포의 증식을 자극, 암세포가 자라기 쉬운 환경을 만들었기 때문”이라고 설명했다.

이를 바탕으로 연구팀은 2030 세대의 체중 조절이 젊은 연령에서 발생하는 췌장암을 예방하는 하나의 방법임을 강조했다. 홍정용 교수는 “비만뿐만 아니라 과체중 단계에서부터 선제적인 체중 관리에 나서는 것이 젊은 층의 췌장암 부담을 줄이는 효과적인 전략”이라고 말했다.