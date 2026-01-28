최저 61점 기록, 전용 74㎡B형서 등장 시세차익 낮아도 서울 아파트 희소성 주목 1순위 일반공급 평균 44.1대 1 기록

[헤럴드경제=서정은 기자] 올해 첫 서울 아파트 분양 단지인 서대문구 연희동 ‘드파인 연희’(연희1구역 재개발)의 청약 당첨 최고 가점은 74점으로 나타났다.

28일 한국부동산원 청약홈에 따르면 이날 발표된 드파인연희 당첨 가점은 최저 61점, 최고 74점을 기록했다.

청약 가점은 무주택 기간, 통장 가입 기간, 부양가족 수로 산정한다. 무주택 기간 15년 이상(32점), 청약통장 가입 기간 15년 이상(17점), 본인 제외 부양가족 6명 이상(35점)이면 만점(84점)이다.

드파인연희 당첨 최고 가점인 74점은 5인 가구가 15년 이상 무주택 기간을 유지하면서 청약통장에 가입한 지 15년이 지나야 얻을 수 있는 점수다. 1가구를 뽑는 115㎡B(이하 전용면적)형에서 최고 가점이 나왔다.

최저점인 61점은 74㎡B형에서 등장했다. 이 주택형의 최고 가점은 4인 가구가 받을 수 있는 최고점인 69점이었다. 115㎡B형을 제외한 주택형의 평균 당첨 가점은 60점대(63.50∼69.11점)로 집계됐다.

이 단지는 특별공급과 일반공급 1순위 청약 결과 각각 37.8대 1, 44.1대 1의 평균 경쟁률을 기록했다. 84㎡ 분양가는 13억9200만∼15억6500만원에 책정됐다.

맞은 편에 위치한 DMC파크뷰자이 1단지 동일평형 매매 가격이 이달 13억9000만∼16억1000만원에 분포한 점을 고려할 때 시세 차익이 제한적임에도 서울의 부족한 입주 물량과 아파트값 상승세가 수요자들의 관심을 끈 것으로 분석된다.

단지는 SK에코플랜트가 2022년 출시한 프리미엄 주거 브랜드 ‘드파인’이 서울에 처음으로 적용된 단지로도 관심을 끌었다. 단지는 지하 4층∼지상 29층, 총 959가구 규모로 조성되며 입주는 2029년 1월 예정이다.