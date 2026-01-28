서울시교육청, 2026 신년 기자회견 “역량 기반 교육 전환 본격 추진 정책 실현 과정, 상향식으로 전환 동반자적 거버넌스로 소통 확대”

[헤럴드경제=전새날 기자] 정근식 서울시교육감이 서울교육의 패러다임 전환을 선언했다.

28일 서울교육청은 신년 기자회견을 열었다. 여기서 교육감이 제시한 3대 전환은 ▷지식 이해 중심 교육에서 역량 기반 교육으로 전환 ▷정책 실행 과정의 상향식 전환 ▷학생 성장을 중심에 둔 동반자적 거버넌스로 전환이다.

정 교육감은 “초·중·고 이음과 대학·평생학습까지 연계되는 역량 기반 교육으로 전환을 추진하고 정책의 수립부터 실천과 평가까지 전 과정이 현장에서 출발하는 구조를 안착할 것”이라고 말했다.

또 “학생·학부모·교사가 정책의 동반자로 참여할 수 있는 제도적 통로를 마련할 것”이라고 덧붙였다.

“종합적·장기적 정책 지속 추진”

서울시교육청은 지난해 학생 마음 건강, 대입제도, 독서교육, 인공지능(AI)교육 등 미래 변화에 선제적으로 대응하기 위한 종합 계획을 추진해 왔다. 정 교육감은 올해 현장에서 축적된 성과와 성찰을 바탕으로 정책의 질적 성장을 이어갈 것이라고 강조했다.

또 교육공동체가 함께 성장하는 구조를 만들기 위해 종합적·장기적 관점의 정책을 지속해서 추진하겠다는 의지를 표명했다.

정 교육감은 “유치원 무상교육을 비롯해 교권 보호와 교원 역량 강화를 위한 연수 체계, 공교육이 책임지는 진로·진학 교육을 본격 추진하겠다”며 “역지사지 공존형 토론수업과 역사교육을 강화하고 헌법 가치와 민주시민 의식을 일상에서 내면화하는 민주시민교육 종합계획도 새롭게 마련하겠다”고 말했다. 이어 “학부모 교육 종합계획과 도서관–평생학습관 중장기 발전계획을 함께 수립해 교육공동체가 함께 성장하는 구조를 만들겠다”고 부연했다.

정 교육감은 아이들의 미래를 향한 서울교육의 약속을 위해 ▷단단한 책임교육 실현 ▷생각하는 힘을 기르는 미래 역량 교육 강화 ▷안전과 성장의 교육 울타리 조성을 3대 핵심 과제로 제시했다. 이를 위해 서울학습진단성장센터를 양적 확대하고 운영의 내실화를 병행해 추진한다. 교원 연구 역량 강화를 위해 관련 예산을 지낸해 대비 2배 이상 늘어난 43억원 규모로 편성한다.

정 교육감은 “서울교육공동체의 간절함을 정책의 방향으로 세우겠다”며 “지금의 성과에서 만족하지 않고 학교 현장에서 방법을 찾아 다음 세대가 기억할 ‘교육의 기본’을 세우고 ‘학생의 성장’을 이끄는 전환의 길로 들어서겠다”고 강조했다.