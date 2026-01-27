[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도의회는 오는 28일부터 2월6일까지 2026년도 첫 회기인 제360회 임시회를 개회한다.

27일 경북도의회에 따르면 이번 임시회에서는 현안에 대한 5분 자유발언을 시작으로 도지사와 교육감의 올해 도정 및 교육행정에 대한 업무보고와 각종 민생 조례안 등의 안건을 처리할 예정이다.

1차 본회의에서는 새해 첫 5분 자유발언에 나선 백순창(구미), 이충원(의성), 손희권(포항), 남진복(울릉), 이춘우(영천), 남영숙(상주) 의원은 5분 자유발언을 통해 도정 현안 등에 대한 문제점을 지적하고 대안을 제시하며 집행기관의 각별한 관심과 대책을 촉구한다.

이번 제360회 임시회는 각 상임위원회별로 소관 실국의 업무보고를 통해 우리 도가 추진해야 할 각종 시책과 사업들을 살피고 정책 대안을 제시하며 각종 조례안, 동의안 등을 해당 상임위원회의 심사를 거쳐 오는 2월6일 2차 본회의에서 의결하고 폐회할 계획이다.

특히 이번 제360회 임시회에 경북도와 대구시 통합에 대한 의견 청취의 건이 접수돼 있다.

박성만 경북도의회 의장은 “2026년은 그동안 우리가 뿌려온 혁신의 씨앗들이 도민의 삶 속에서 실질적인 성과로 나타나는 결실과 도약의 원년이 돼야 한다”며 “붉은 말의 해인 병오년을 맞아 멈춤 없는 기세로 미래 성장을 이끌어 갈 것”이라고 말했다.