GFP ‘2026 군사력 랭킹’ 보고서…1∼3위는 미·러·중

[헤럴드경제=양근혁 기자] 한국의 재래식 군사력이 미국, 러시아, 중국, 인도에 이어 3년 연속 세계 5위를 유지했다.

27일 군사력 평가기관 글로벌파이어파워(GFP)가 최근 공개한 ‘2026 군사력 랭킹’(2026 Military Strength Ranking) 순위에 따르면 한국은 전체 조사 대상국 145곳 가운데 5위(0.1642점)로 평가됐다.

한국의 GFP 군사력 순위는 2013년 9위, 2014년 7위, 2020년 6위로 꾸준히 올랐으며 2024년 이후 같은 순위를 유지했다. 올해 한국은 견인포 전력, 자주포 전력, 호위함 전력, 예비군 병력 등의 항목에서 높은 점수를 받았다.

북한은 지난해(34위)보다 3계단 상승한 31위에 올랐다. 지난 2019년 18위까지 올랐던 북한의 순위는 이후 계속 하락해 2024년 36위까지 떨어졌다가 최근 2년간 반등했다.

재래식 군사력에서 최상위권에 오른 국가들은 미국(1위)·러시아(2위)·중국(3위)·인도(4위)로, 지난 2006년 이후 20여년 동안 이들 순위에는 변동이 없었다.

GFP 군사력 평가지수는 0에 가까울수록 군사력이 강함을 의미하며 병력, 무기 수는 물론 경제력, 전시 동원 가능 인력, 국방 예산 등 60개 이상의 개별 항목 지표를 활용해 산출한다.