[헤럴드경제=나은정 기자] 배우 고소영이 서울 한남동에 위치한 수백억 원대 건물을 자랑하는 듯한 발언을 했다가 비판 세례를 받았다.

지난 23일 고소영 유튜브 채널에는 고소영이 한남동 나들이를 떠난 모습이 공개됐다.

고소영은 ‘혼자 놀기 좋은 곳’을 추천하겠다며 한 빵집을 소개한 뒤 다음 장소로 이동하기 위해 길을 걷던 중 건너편에 위치한 건물을 보고 느닷없이 “우리 건물 잘 있네”라며 걸음을 멈췄다.

고소영은 상기된 목소리로 “너무 예뻐. 저 건물이 여기서 제일 예쁘지 않아?”라고 제작진을 향해 묻더니 “약간 유럽 느낌이다”, “효자야 안녕”이라고 말하며 만족감을 드러냈다.

고소영이 언급한 이른바 ‘효자 건물’은 남편인 배우 장동건이 2011년 6월 126억원에 매입한 것으로 알려졌다. 부동산 업계에 다르면 이 건물의 현재 가치는 약 300원대로 추정된다. 매입 후 14년 만에 170억원 안팎의 시세 차익이 발생한 것이다.

그러나 영상 공개 직후 온라인상에선 “돈자랑이 심하다”, “집 한 채 없는 사람도 많은데”, “경기도 안 좋은데 눈치 없는 발언”이라는 등 비판이 쏟아졌다. 일각에서 “개인 채널에서 이런 얘기도 못하나”, “오히려 꾸밈없고 소탈해 보인다” 등 고소영을 두둔하는 반응도 있었지만, 고소영 측은 논란이 이어지자 결국 영상에서 해당 장면을 통편집했다.

고소영·장동건 부부는 한남동 건물 외에도 서울 성동구 송정동과 강남구 청담동 등지에 부동산을 보유한 것으로 전해진다.

한편 고소영은 앞서 2023년 78주년 광복절에 일본 여행 사진을 SNS에 공개했다가 뭇매를 맞은 바 있다. 그 이전에도 일본계 금융그룹 광고 모델로 발탁됐다가 고금리의 대부업 관련 기업이라는 사실이 알려져 입방아에 올랐다.