절충교역 카드로 상선·함정 분야 캐나다 조선소 협력 제안 조선 R&D 공동협력, 조단위 원유 수입 추진

[헤럴드경제=고은결 기자] HD현대는 총 60조원 규모의 캐나다 잠수함 사업 수주전과 관련해 절충교역 카드로 수조원대 협력을 제안했다고 27일 밝혔다.

HD현대중공업은 현재 한화오션과 원팀으로 캐나다 잠수함 수주전에 참여하고 있다. 캐나다가 잠수함 사업을 발주하는 대가로 자국 산업에 기여를 요구하는 만큼, HD현대 그룹 차원에서도 이를 뒷받침하기 위한 방안을 제시했다는 설명이다.

우선 조선분야에서 잠수함 창정비 역량을 기반으로 캐나다 측이 잠수함을 안정적으로 운용·보수할 수 있도록 종합 컨설팅을 제공하고, 캐나다 현지 조선소에 함정 및 잠수함 기술과 선박 건조 노하우를 이전해 캐나다 조선산업의 경쟁력 강화에 기여한다는 방침이다.

또한 캐나다 유수 대학, 연구기관과 함께 조선 및 제조업 분야 뿐만 아니라 AI, 바이오 등 첨단 연구·개발 분야까지 연구개발(R&D) 공동 협력을 추진해 양국 산업의 미래 경쟁력도 높인다는 구상이다.

에너지 분야에서는 HD현대오일뱅크를 중심으로 캐나다 원유업체와 협력해 잠수함 사업 기간동안 수조원 규모의 원유를 수입하는 방안을 마련했다.

HD현대 관계자는 “캐나다 잠수함 사업은 함정 수출을 넘어서 국가 간 시너지를 낼 수 있는 전 산업 영역에서의 절충교역이 필수적”이라며 “HD현대의 조선, 에너지 부문에서 양 국간 윈윈할 수 있는 제안을 마련했다”고 말했다.