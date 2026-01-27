[헤럴드경제=유혜림 기자] 정부가 ‘5극3특’ 국가균형발전 전략을 본격화하면서 공공기관에 이어 정부부처 이전 방안을 추진한다. 외교안보 분야를 제외한 금융위원회 등 부처들이 지방 이전 대상에 오르는 것으로 확인됐다.

27일 정치권에 따르면, 정부는 오는 29일 국가정책조정회의에서 ‘국토공간 대전환 프로젝트 추진계획’에 따른 부처별 추진 현황, 향후 계획을 논의할 예정인 것으로 알려졌다.

앞서 정부는 국토공간 재설계를 통해 국가균형발전의 구조를 완성하겠다는 구상을 검토해왔다. 핵심은 행정·산업·금융 기능을 수도권에 집중시키기보다 지역 거점별로 분산·연결하는 것이다.

이를 위해 정부는 ▷행정수도 세종 완성(대통령 집무실·국회 세종의사당) ▷혁신도시 고도화와 공공기관 2차 이전 ▷교통·일자리·산업·인재 정책의 통합 지원 ▷‘5극3특’ 체계를 기반으로 한 지역 혁신클러스터 구축 등을 주요 과제로 제시해왔다.

금융권에서는 특히 금융위원회 이전 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다. 지난해 9월 금융위원회가 조직 개편 과정에서 세종 이전 가능성이 거론되며 내부가 술렁인 바 있다. 이번 논의에서도 금융위원회가 이전 대상에 포함된 것으로 확인되면서 금융 유관기관 전반으로 파장이 확산될 수 있다는 전망이 제기된다.

앞서 지방시대위원회는 지방금융 활성화를 위한 정책 검토를 이어왔다. 금융 분야 연구용역을 추진한 데 이어 금융당국과의 협업 강화를 위해 금융위원회 소속 인력을 파견받는 등 전담 추진 체계를 구축했다.