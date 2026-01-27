울산시, 청년 주거·교육 등 사업 시행 ‘청년과의 대화’로 청년 목소리 수렴

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 도시의 지속가능성은 청년의 정주(定住)에 달렸다. 울산시가 ‘청년과 함께 성장하는 인공지능(AI)·산업수도 울산’을 목표로 올해 1871억원의 예산을 청년들의 ▷일자리 ▷주거 ▷교육 ▷복지·문화 ▷참여·권리 등 5개 분야 96개 세부 사업에 투자한다.

김두겸 울산시장은 효과적인 청년사업 시행을 위해 27일 울산시청 본관 2층 대회의실에서 ‘2026년 제1회 청년정책조정위원회’를 열어 청년들의 의견을 듣는 ‘청년과의 대화’를 주재했다.

올해 청년사업에서 일자리 분야에는 83억원으로 15개 사업을 시행해 ‘일경험-취업-정착’으로 이어지는 경로를 체계화한다. 주요 사업은 ▷청년 재직자에게 교육·훈련비를 지원하는 ‘청년 재직자 수퍼패스 이용권(바우처)’ ▷소상공인 창업 시 임차료 일부를 지원하는 ‘창업의 꿈 울산이 이루어 드림’ ▷소상공인에게 대체인력 인건비를 지원하는 ‘울산 자영업자 아이와 함께 행복업’ 등이다.

주거 분야에는 603억원을 들여 ▷범서굴화 청년특화주택 건립 ▷온산 일자리연계형 지원주택 건립 ▷중소기업 재직 청년에게 기숙사비를 지원하는 ‘울산 청년 웰스테이 지원’ 등 18개 사업을 시행한다.

교육 분야에는 1011억원을 들여 ‘인공지능 전환(AX)시대 청년 지도력 사업’ 등 울산 전략산업과 연계한 18개 맞춤형 인재 육성사업을, 복지·문화 분야에는 164억원을 들여 ‘울산형 공공예식장 지원사업’ 등 26개 사업을, 참여·권리 분야에는 10억원으로 17개 사업을 시행해 청년이 정책의 주체가 되는 행정을 구현한다.

2026년 울산시 청년정책 시행계획은 울산청년정책플랫폼 U-PAGE(https://www.ulsan.go.kr/ulsanyouth)에서 확인할 수 있다.

김두겸 울산시장은 “청년정책은 울산의 미래를 설계하는 가장 중요한 도시 전략”이라며 “청년의 도전이 울산의 경쟁력이 되는 도시를 만들기 위해 모든 역량을 집중하겠다”고 밝혔다.