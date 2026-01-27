[헤럴드경제=장연주 기자] 친하게 지내던 지인에게 청첩장을 주려 했더니 “인연 끊자”는 통보를 받았다는 여성의 사연이 전해졌다.

27일 JTBC ‘사건반장’에 따르면, 결혼을 앞둔 직장생활 7년차 30대 여성 A씨는 같은 직장에서 친하게 지내던 2살 위 동료와의 갈등을 털어놨다.

A씨는 “퇴사 후에도 꾸준히 연락을 해왔고 2년 전 언니의 결혼식 때는 부케까지 받았다”며 “당연히 축의금도 줬고 이후에 출산선물까지 챙겨줬고 언니도 저를 편하게 여겨서 가족 얘기나 고민을 털어놨다”고 말했다.

그런데 A씨는 “내가 올 5월에 결혼하게 돼서 청첩장을 주려고 연락했는데 언니가 메시지를 읽고도 답장하지 않더라”며 “심지어 메신저 앱과 SNS까지 차단했다. 그 사실을 알고 난 뒤 답답한 마음에 언니에게 전화를 걸었다”고 말했다.

전화를 받은 언니는 “바쁘니까 짧게 부탁해”라고 말했고, A씨는 “언니, 답장도 안하더니 왜 카톡 차단까지 했어? 무슨 일 있어?”라고 물었다.

그러자 언니는 “솔직히 말할게. 예전부터 네가 너무 불편했어”라면서 “내가 육아 때문에 지친 상태인데 너한테까지 신경 쓸 그럴 겨를이 어디 있겠니?”라고 말했다.

A씨는 “원래부터 내가 불편했다고? 아니 언제부터? 뭐 때문에? 그런 말 한 적 없잖아. 설마 지금 축의금 주기 싫어서 그러냐”라고 물었다.

이에 언니는 “내가 축의금 떼어 먹으려고 이러는 거 같냐”면서 “이렇게 의미없는 연락 주고받는 것도 피곤하고 예전부터 느꼈지만 너랑은 성격이 너무 안맞으니 연락 안했으면 좋겠다”라고 통보했다.

A씨는 “언니는 원래부터 제가 불편했다고 하는데 한번도 티를 내거나 말해 본 적이 없다. 그런데 갑자기 이렇게 연락을 끊고 돌변하니까 정말 황당하다”라고 했다.

사연을 접한 최형진 평론가는 “화가 난다. 받을 거 다 받았다 이거냐. 불만이 있을 수 있다. 축하는 해주고 결혼 이후에 불만을 얘기하면 되는데 어떻게 청첩장을 보내려는 사람한테 그렇게 말을 하냐. 이런 사람한테 매달리지 말고 인연 끊는 게 좋을 것 같다”고 조언했다.

박상희 심리학 교수는 “성격 파탄 수준이다. 말투나 행동이 너무 무례하다. 본인이 축의금을 받았고 선물도 받은 거 아닌가. 당연히 되돌려 줘야 한다. 막말 수준으로 이렇게 이야기하는 분은 차단하고 손절해야 한다”라고 지적했다.