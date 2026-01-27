28년만에 성북구 하월곡동서 본사 이전 ‘불닭’ 탄생지서 K푸드 글로벌 공략 박차

삼양식품이 본격적인 ‘명동 시대’를 열었다. 신사옥 이전을 통해 글로벌 식품기업으로 도약에 속도를 낸다는 방침이다.

삼양식품은 서울 중구 명동(충무로2가) 신사옥(사진)으로 본사 이전을 마치고, 임직원들이 첫 출근을 시작했다고 27일 밝혔다. 사옥 이전은 지난 1997년 성북구 하월곡동 사옥 준공 이후 약 28년 만이다.

삼양식품은 브랜드의 상징성과 실질적인 업무 효율성을 모두 고려했다고 설명했다. 실제 명동은 김정수 부회장이 과거 한 음식점에서 아이디어를 얻어 ‘불닭볶음면’을 탄생시킨 상징적인 장소다.

삼양식품은 ‘불닭’ 브랜드의 전 세계적인 흥행으로 사세가 폭발적으로 커졌다. 10년 새 임직원 수가 약 두 배로 늘면서 기존 하월곡동 사옥의 수용 능력도 한계에 도달했다.

신사옥은 연면적 2만867㎡, 지하 6층∼지상 15층 규모다. 본사 인력뿐만 아니라 그간 분산 근무하던 삼양라운드스퀘어의 주요 계열사 인력까지 모아 시너지를 극대화하게 됐다.

특히 신사옥은 삼양식품의 ‘글로벌 전초기지’ 역할을 맡는다. 외국인 관광객이 밀집한 명동의 지리적 이점을 활용해 글로벌 소비자와 접점을 넓히고, K-푸드 대표 브랜드로 위상을 확고히 한다는 전략이다.

전체 매출의 80% 이상을 해외에서 거두고 있는 만큼 신사옥을 기점으로 현지 맞춤형 전략과 수출 드라이브도 가속한다. 도심 중심부 입지를 통해 글로벌 감각을 갖춘 우수 인재 영입에도 박차를 가한다.

삼양식품 관계자는 “명동 신사옥 이전은 단순한 공간의 변화를 넘어 삼양식품이 글로벌 식품 시장의 주역으로 도약하는 중요한 전환점이 될 것”이라며 “새로운 환경에서 혁신적인 기업 문화를 조성하고 전 세계 소비자에게 차별화한 가치를 전달하는 기업으로 거듭나겠다”고 말했다. 삼양식품은 기존 하월곡동 사옥을 영업·물류 조직의 거점으로 활용할 계획이다.

강승연 기자